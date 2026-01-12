Tüpraş, sürdürülebilirlikte global liderler arasında

Tüpraş, dünyanın en önemli çevresel raporlama platformlarından CDP'nin 2025 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında sektöründe önemli bir başarı elde ederek çifte A- ile derecelendirildi.

Tüpraş, CDP'nin 22 binden fazla şirketi kapsayan küresel değerlendirmesinde elde ettiği sonuçla petrol ve gaz sektörünün en üst kategorisinde sıralandı. CDP değerlendirmelerinde şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının stratejik bütünlüğü, çevre politikalarına yönelik duruşu, iklim ve su yönetimi başta olmak üzere risk ve fırsatlara yönelik proaktif yaklaşımı ile değer zinciri boyunca yapılandırılmış kurumsal yönetim modeli dikkate alındı. CDP'nin şeffaflık, risk yönetimi ve hedef belirleme kriterlerinde elde edilen yüksek skorlar, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun Stratejik Dönüşüm Planı ile tam uyum içinde uygulamaya yansıdığını da gösteriyor. Ayrıca 2050'ye kadar karbon nötr lider enerji şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Tüpraş, rafineri operasyonlarında enerji ve su verimliliğine yönelik projeleri hayata geçirirken, yenilenebilir enerji yatırımlarına da ivme kazandırıyor.

"Sürdürülebilirliğe 8,3 milyar dolar yatırım yapacağız"

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, CDP'nin hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği programlarında elde edilen başarının, sürdürülebilirliğin şirketin iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası haline getirildiğini ve taahhütlere olan bağlılığın güçlü bir göstergesi olduğunu aktardı. Yelmenoğlu, sektör açısından ayrıştırıcı nitelik taşıyan bu sonucun "Enerjimiz Geleceğe" diyerek sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm ekosisteme yaygınlaştırma kararlılığının da altını çizdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Stratejik Dönüşüm Planımızdaki hedeflerimize ulaşmak için enerji ve su verimliliğinden, sürdürülebilir yakıt üretimine; döngüsel ekonomiden, yenilenebilir enerjiye, çok sayıda yatırımı eş zamanlı hayata geçiriyoruz. Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen şeffaflık, sorumlu kaynak kullanımı, 2035 yılına kadar 8,3 milyar doları bulacak yatırımlarımız ve uzun vadeli değer yaratma anlayışımızla ilerlemeyi sürdüreceğiz."