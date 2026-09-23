Tüpraş'tan 20 milyar TL'lik borçlanma aracı ihraç kararı

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., yurt içinde toplam 20 milyar Türk lirasına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi. Şirket, konuya ilişkin yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Açıklanan karara göre, Türk lirası cinsinden tahvil ve finansman bonosu şeklinde planlanan ihraçlar, 20 milyar liralık üst limiti aşmayacak biçimde farklı vadelerde gerçekleştirilecek. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi azami 10 yıla kadar uzayabilecek ve satışlar bir ya da birden fazla seferde tamamlanabilecek.

Söz konusu ihraçlar yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle sunulacak.

Tüpraş, ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) resmi başvuru yapılacağını bildirdi.