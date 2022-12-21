Turcorn 100’de hedef, milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım’ı İstanbul’da düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünya ekonomisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 6 büyürken küresel girişimcilik ekosisteminin yüzde 14 civarında büyüdüğünü hatırlatarak aralık itibarıyla dünya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.200 unicornun 4 trilyon dolar değere ulaştığını söyledi.

Halihazırda dünyada 2 milyona yakın teknoloji girişiminin bulunduğunu, her yıl yaklaşık 140 bin yeni girişimin bu ekosisteme dahil olduğunu dile getiren Varank, 2021'de yatırım turu ve yatırım büyüklüğü anlamında rekorların kırıldığını, bu sene ise azalan yatırım oranlarının ve düşen değerlemelerin konuşulmaya başlandığını anlattı.

Bu yılın 9 ayında 26 bin yatırım turunda 2021'in yaklaşık yarısı kadar, 330 milyar dolarlık, yatırım gerçekleştiğini kaydeden Varank, şunları söyledi: “Dünya genelindeki eğilimin aksine Türkiye'de 2021'de yakaladığımız başarı trendinin artarak devam ettiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Geçen yıl Türkiye'de 329 girişim, toplamda 1,6 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2022 yılının 9 ayında neredeyse aynı rakamları yakaladık sene sonunda bunları geçeceğimizi düşünüyoruz. En çok yatırım yapılan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bu süreçte, ülkemizde başlayıp unicorn olan başarılı girişimlerin serüvenlerine baktığımızda birçok yeni girişimin de ciddi yabancı fon yatırımı aldığına ve yüksek tutarlarda çıkış yapma başarısı gösterdiklerine hep beraber şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda girişim sermayesi fon sahiplerinin, melek yatırım ve kitle fonlama platformlarının sayısının da giderek arttığını görüyoruz."

"Temel amacımız örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak"

Bakan Varank, teknoloji odaklı şirketlerin ekonomideki rollerinin önemine işaret ederek, bu sebeple teknoloji tabanlı girişimciliği hem kalkınma planlarının hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin odağına aldıklarını söyledi.

Teknoloji alanında elde edecekleri başarıların ne kadar hayati olduğunun bilinciyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Varank, şu açıklamalarda bulundu: “Yine bu süreçte, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini küresel boyutta lider konuma taşıyacak bir vizyon belgesine, bir yol haritasına ihtiyaç duyduğumuzu gördük. İşte bugün, bizi 'büyük ve güçlü Türkiye hedefine' yaklaştıracak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Yeni Stratejisi'ni tanıtıyoruz. Bu stratejiyi tüm paydaşları sürece dahil ederek tamamladık. Zaten gördüğünüz gibi oyunun en büyük oyuncuları da bugün bizlerle birlikte. Sadece ellerini değil adeta vücutlarını taşın altına koyarak kendi başardıkları hikayeleri, bizim Türkiye'de geliştirmemiz için gayret gösteriyorlar."

Bu süreçte fizibiliteleri yaptıklarını, sorunları masaya yatırdıklarını, insan kaynağı potansiyelini de dikkate alarak belgeyi hazırladıklarını belirten Varank, “En temel amacımız, nitelikli insan kaynağının gelişmesine olanak sağlayan, girişimciliği teşvik eden ve finansman imkanlarının artırıldığı örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak. Onun için Teknogirişim stratejimiz de iddialı ama potansiyelimize göre gerçekçi hedefleri ortaya koydu. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Şirketlerin milyar dolar değerlemeye ulaşması için çıkardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Turcorn 100'ün, bu vizyon belgesi çerçevesinde Türkiye'den yeni milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak için tasarladıkları bir program olduğunu belirterek, "Bu terzi usulü bir program. Eğer Turcorn 100 Programı ile yeni unicornlara ulaşmak istiyorsak, hangi alana müdahale etmemiz gerekiyorsa, nerelere yatırım yapmamız gerekiyorsa, onlara odaklanabileceğimiz bir tersi usulü program. Bu manada da bu programdan faydalanan şirketlerimizin gerçekten önemli başarılar elde edebileceklerine inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin ilk unicornlarının temsilcilerinin kendisinden önce deneyimlerini paylaştığını aktaran Varank, şu ifadeleri kullandı: "Asıl önemli olan iş tecrübesi ve bu tecrübeyi sizin herhangi bir parayla satın alma imkanınız yok. İşte programının en önemli ayaklarından bir tanesi ulusal yol göstericiler. Burada tecrübeli yöneticiler, tecrübeli arkadaşlarımız yeni unicornlar için tecrübelerini ortaya koyacaklar ve emin olun çok güzel ve çok cömert bir şekilde bu tecrübelerini paydaşlarla paylaşmış olacaklar. Burada yaptığımız çalışmada tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Buradaki ulusal yol göstericiler ya da bize destek olacak şirketler bunu para için yapmıyorlar. Yeter ki Türkiye'de biz bir ekosistem oluşturalım. Türk şirketleri dünyada vitrine çıkabilsin, Türkiye'yi toptan kalkındıralım, yeni teknolojiler geliştirelim, insanlığa faydamız olsun' Bunun için yola çıktılar."

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı'na başvurular başladı

Bakan Varank, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Turcorn potansiyeli taşıyan firmalara verecekleri desteklere ilişkin detaylar paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu potansiyeli taşıyan firmalarımıza, özellikle teknoloji tabanlı girişimcilerimize biz terzi usulü destekler vereceğiz. Mevzuatta eksiklerimiz varsa bunları güncelleyeceğiz, maddi olarak desteğe ihtiyaçları varsa bunları vereceğiz. En önemlisi daha önce bu süreçleri yaşamış, unicorn olmuş firmalarımızın değerli yöneticileri bu potansiyel taşıyan firmalarımıza mentorluk yapacaklar, danışmanlık verecekler. Onlar süreçlerini daha rahat ve hızlı geçirsinler diye onlara destek olacak."

Varank, yeni bir destek programı olan Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı için başvuruların bugün başladığını kaydederek, şu detayları paylaştı: "Yeni girişimler, startuplar, filiz girişimlerin büyümesi gerekiyor. Yeni pazarlara açılması gerekiyor. Bunun farklı mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi de hızlandırma programları gerçekleştirmek. Hızlandırma programlarıyla biz potansiyel taşıyan filiz şirketlerimizi, startuplarımızı yurt dışına götüreceğiz. Oradaki networklere dahil edeceğiz. Orada mentorluk desteği almalarını, danışmanlık desteği almalarını ürünlerini pazarlamalarını sağlayacak, ticarileşmiş fikirlerini daha hızlı yatırıma dönüştürebilmeleri için girişimlerimize destek vereceğiz. Bu hızlandırma programı desteğinden startuplarımız faydalanabileceği gibi, Türkiye'de yatırım fonları, teknoparklar da bu destekten faydalanabilecek. Biz burada girişim başına 50 bin dolara kadar destek vereceğiz. Buradan çağrıyı yapmış olayım. Hızlandırma programına başvurular bugün itibarıyla açıldı. KOSGEB'den hızlandırma programına başvurmak isteyen özellikle teknoloji tabanlı startuplarımız bugün başvurabilir. Yurt dışındaki hızlandırma programlarına dahil olup bizden 50 bin dolarlık destek alabilirler. Bunun neticesinde, firmalarımız hızlı şekilde büyüyecekler, gelişecekler, yeni pazarlara açılacaklar. Satışlarını artıracaklar, ihracat yapabilecekler ve yatırım alacaklar."