TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Erden: 2026 rüzgar yatırımlarının sahaya yansıdığı yıl olacak

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), sektörün mevcut görünümünü ve önümüzdeki döneme ilişkin başlıkları ele aldığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye’de rüzgâr enerjisinde depolamalı projeler de dahil edildiğinde toplam 32 bin MW’lık potansiyeli olduğu ifade edildi. Bu kapasite, yatırımcıların güven duyabileceği, ani kararlar yerine planlı, öngörülebilir ve uzun vadeli bir büyüme anlayışıyla değerlendirilmesi gereken bir yol haritası olarak ele alındı. Toplantıda, rüzgâr enerjisinin Türkiye’nin enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayi yatırımlarının sürdürülebilirliği açısından taşıdığı stratejik rol öne çıktı.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, rüzgâr enerjisinin Türkiye’de ani sıçramalarla değil, net hedefler ve takvimlerle tanımlanmış, öngörülebilir bir planlama modeli doğrultusunda büyümesi gerektiğini ifade ederken; Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı da, sektörün üretim, yatırım ve sanayi boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rüzgâr enerjisinde 2026, uygulama ve sonuç yılı

Türkiye’nin, rüzgâr ve güneşte potansiyeli yüksek, yatırım imkânı güçlü bir ülke konumunda olduğunu söyleyen İbrahim Erden, “Yatırımcı açısından en kritik konu öngörülebilirlik; devletimizin her yıl düzenli şekilde kapasite tahsisleri ve YEKA ihalelerini sürdürmesi bu alandaki kararlılığı net biçimde gösteriyor. Depolamalı tarafta yaklaşık 33.000 MW’lık kapasite tahsisi yapılmış durumda; bunun 18.500 MW’ı depolamalı rüzgâr projelerinden oluşuyor. Bu projeler hızla geliştirme aşamasında ve ilk tesislerin bu yıldan itibaren peyderpey devreye girmesini bekliyoruz. 2025, izin süreçleri ve yatırımlar için bir hazırlık yılıydı; 2026’yı ise rüzgâr santrallerini devreye alma, ilk depolamalı tesisleri hayata geçirme ve sanayide somut sonuçlar görme yılı olarak öngörüyoruz” dedi.

Rüzgar enerjisinde 2030’a kadar güçlü kurulum sürecek

Erden, 2026’da 1.000–1.500 MW aralığında yeni rüzgar YEKA ihaleleri beklediklerini ve önümüzdeki 4–6 yıl boyunca yıllık kurulumların 2.000 MW’ın altına düşmeyeceğini, bu ivmenin 2030’a kadar süreceğini belirtti. Her 2.000 MW’lık kurulumun Türkiye’ye 2–2,5 milyar dolarlık yatırım anlamına geldiğini vurgulayan Erden, 2024–2025’te devreye giren YEKA projelerinin bu yıl da devam edeceğini söyledi. Türkiye’de elektriksel kurulu güç 14.700 MW, mekanik kurulu güç 15.000 MW’ı aştı; son bir yılda yaklaşık 2.000 MW’lık kurulum tamamlandı. ‘Süper izin’ düzenlemeleriyle izin süreçlerinin sadeleştirilerek eşgüdümlü hale getirildiğini belirten Erden, 2026’nın ilk yarısında en az iki yeni kanat fabrikasının faaliyete geçmesini, sanayinin de türbin ve aksamları yerli üretime yönelik yatırımlarını sürdüreceğini kaydetti. YEKA projelerinde yüzde 55’in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin Avrupa’nın en güçlü rüzgâr sanayi ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.