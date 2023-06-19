TÜRES: Restoranlar da ihracatçı kategorisinde yer almalı

TÜRES Başkanı Bingöl, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret ederek yeme-içme sektörünün de ihracatçı statüsüne alınması konusunda destek talebinde bulundu.

Ziyarette, gastronominin "ihracat", yeme-içme sektöründe yer alan işletmelerin de "ihracatçı" statüsüne kavuşması konularında atılacak adımlar ele alındı.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen TÜRES Başkanı Bingöl, gastronomi ihracatı yapan işletme sahiplerine yeşil pasaport ve benzeri imtiyazların, işletmelere ise gerekli teşviklerin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Bingöl, TİM bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birimi içerisinde yeme-içme sektörünün söz sahibi olması gerektiği çağrısında bulundu.

TİM Başkanı Gültepe de Türk mutfağının dünyada önemli bir konumda yer aldığını belirterek, "Bunun, yurt dışında da hakkıyla temsil edilmesi gerekiyor. Bu konuda TİM'in destekleriyle birlikte TÜRES'in öncülüğünde önemli hizmetler yapılacak." ifadelerini kullandı.