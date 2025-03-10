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Turfanda karadut ihracatta rekor kırdı: Üretimin yüzde 70'i dünyaya açılıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında turfanda yetişen ve bahçede kilogram fiyatı 100 TL olan karadut; Dubai, Katar ve Irak başta olmak üzere yüzde 70’i birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Turfanda karadut ihracatta rekor kırdı: Üretimin yüzde 70'i dünyaya açılıyor
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Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de örtü altında üretim ve hasat devam ediyor. Silifke’nin önemli tarım ürünlerinden biri olarak karadut da 250 dönüm alanda örtü altında üretiliyor. Tamamen doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen dutlar dalından koparıldığı gibi tüketilebiliyor. İlçede 81 üreticisi bulunan karadutun yüzde 70’inin ihracata yüzde 30’unun ise iç pazara gönderildiği ifade edildi. Turfanda yaklaşık 600 ton üretilen karadutun, Kuzey Irak, Dubai ve Katar’a uçak kargo ve tırlarla ihraç edildiği bildirildi.

Kaliteli üretim için büyük çaba harcadıklarını belirten üreticiler, bunun karşılığını ihracat ve yerel pazardaki taleple aldıklarını söyledi.

"Türkiye’de en çok karadut üretimi bizim bölgemizde yapılmaktadır"

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, "Ova mahallelerimizde 250 dönüm alanda örtü altında turfanda karadut üretimi yapıyoruz. Türkiye’de en çok üretim bizim bölgemizde yapılmaktadır. Kuzey Irak, Dubai ve Katar’a uçak kargo ve tırlarla ihraç etmekteyiz" dedi.

Çiftçilerin benzer alternatif ürünlere geçtiğine dikkat çeken Kaynar, karadutun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğunu söyledi.

 

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