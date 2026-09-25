Turhan Altıntel: Kırklareli'ye lisanslı depo ve buğday analiz laboratuvarı kuracağız

VEYSEL AĞDAR

Yeniden adaylık kararının temelinde, borsanın önünde tamamlanması gereken yeni projelerin olduğunu vurgulayan Altıntel, “Sınırlı bütçeye rağmen yeni hizmet binası, buğday analiz laboratuvarı, canlı hayvan borsası, mezbaha ve soğuk hava deposu gibi önemli yatırımlara imza attık. Yeni dönem için önceliğimiz lisanslı depo. Yaklaşık 15 dönümlük bir alan üzerinde 36 bin ton kapasiteli lisanslı depo projesi hazırladık. Projenin mevcut maliyetlerle yüksek bir yatırım gerektiriyor. Faizler düştüğü zaman borsa ve borsacıların ortaklığıyla bu lisanslı depoyu yapacağız” dedi.

Analiz maliyetlerine yüzde 50 destek

Laboratuvar yatırımlarında da farklı bir yöntem izlediklerini belirten Altıntel, “Toprak analizi ve et-süt ürünlerinin analizleri için üniversite ve diğer kurumlarla protokoller yaptık. Böylece yüksek yatırım ve işletme maliyetlerinin önüne geçtik. Üyelerimizin analiz ücretlerinin yüzde 50’si borsamızca karşılanacak. Ayçiçeği analizinde de benzer bir yöntem üzerinde çalışmaktayız. Gerekli analiz cihazının bir proje kapsamında temin edilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Ayrıca 36 bin ton kapasiteli lisanslı depo ihtiyaca yanıt verecektir" dedi.

“Uluslararası fuar için İstanbul ve Avrupa avantajını kullanmalıyız”

Kırklareli’nin İstanbul gibi büyük bir pazara yakınlığının yanı sıra Avrupa’ya açılan kapı olarak önemli fırsatlar sunduğunu belirten Altıntel, yeni dönemde Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı’nı uluslararası düzeye çıkaracaklarını kaydetti. 20 bin metrekarelik kapalı alanda düzenledikleri fuara talebin her yıl arttığını vurgulayan Altıntel şöyle devam etti; “Uluslararası statü için fuara 10 ülkeden katılımcı iştirak etmesi gerekiyor. Uluslararası niteliğe kavuşturulması için çalışmalarımız devam ediyor. Başta Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Yunanistan da borsa ve ticaret odaları ile temas kurduk. Rusya'nın da dahil edilmesiyle uluslararası katılımı daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”