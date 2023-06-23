Turhan: Mısır’da ‘vana’yı açık tutmak gerek

Ferhat POLAT - KAHİRE

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi tansiyon dönem dönem yükselse de ticari ilişkiler ve yatırımlar iştah kaybetmiyor. İkili ilişkilerde ‘normalleşme’nin son adımı, Mısır’ın Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatmasıydı. İş dünyası da vizelerin kaldırılmasından oldukça memnun. Vize kolaylığı sağlanmasının ticari anlamda iş dünyasının önünü açacağı düşünülüyor. Bu yeni dönemde en hızlı aksiyon alan sektörlerden biri armatür oldu. Armatür sektörü, ilk kez Mısır’a ticari heyet düzenledi. Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri (ARMATÜR) Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteği ile ‘Armatür Sektörü Mısır Sektörel Ticaret Heyeti’ni 17-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi.

İDDMİB Armatür Sektörü Sektör Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Türkiye’den Mısır’a gerçekleştirilen ticaret heyet ziyaretinin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini, heyet görüşmelerinde bulunan her bir kişinin, iki ülke arasındaki dostluğun temsilcileri ve iş birliği için bir köprü oluşturacağını ifade etti. Aynı zamanda ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Turhan, dernek olarak ilk B2B görüşmeleri Mısır’da gerçekleştirmekten dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi. Turhan, Türkiye’den giden 8 katılımcı firmanın, 43 Mısırlı firma ile yaklaşık 150 görüşme yaptığı bilgisini paylaştı ve yeni işbirliklerine imza atıldığını açıkladı.

Yapılan ticari heyeti ile armatür sektörü olarak Mısır’da vanayı açtıklarını kaydeden Turhan, “Şimdi bunu yönlendirmek biraz siyasetçilerin hatta çok üst seviyeden Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin yön vermesiyle olacaktır. Mısır’da son dönemde vizeyle ilgili sıkıntımız vardı, vize konusu çözüldü. Mısır’ın vize kolaylığı sağlaması ticari anlamda da bizim önümüzü açacak diye düşünüyorum. Düzenlediğimiz bu organizasyon sonrası heyete katılan birçok arkadaşımızda “İyi ki gelmişiz, ufkumuz açıldı. Burada da iş birliği yapacağımız firmalar artacaktır” ifadelerini kullandı.

4 milyar dolarlık pazar için ‘Rusya modeli’ önerisi

Mısır’la ticaretin gelişmesi için önerilerde bulunan Turhan, karşılıklı yerli para birimleri ile ihracatın artırılabileceğini söyledi. Turhan, “Örneğin Mısır’dan yaptığımız enerji ithalatında, ne kadar enerji ithalatı yapıyorsak o kadar ürün verebiliriz. Bu enerji ithalatı da daha da artabilir, onun karşılığında ihracatımız da artabilir. Bu sayede çok kısa bir zaman içerisinde Mısır’ın şu an yaşadığı döviz sorunu, akredite sorununu aşılabilir hem de ihracatımızı artırabiliriz diye düşünüyoruz. Mısır’da yaklaşık yılda 4 milyar dolarlık bir pazar var ve biz bu pazara talibiz. Savaşa rağmen Rusya’da armatür ihracatı bir dönem yüzde 300 arttı, genel ihracatımız ise yüzde 100 artış gösterdi. Bunu Mısır’da da sağlayabiliriz” dedi.

Ticari hayet etkinliğinde Ticaret Bakanlığı Kahire Ticaret Müşaviri Hakan Atay ve

Kahire Ticaret Müşavir Yardımcısı Atilla Yenigün de yer aldı.



"Rekabet değil rekaberlik"

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Ayvaz ise, "ARMATÜR Derneği olarak hedefimiz rekabet etmek değil, rekaber olmak. Yani beraber rekabet etmek. Yani biz yurt dışına çıktığımız zaman birbirimizle rekabet etmeyeceğiz. Biz neysek onu satmaya çalışacak, daha yüksek seviyeye getireceğiz. Bizim Avrupa'daki rakiplerimizle rekabet etmeye çalışacağız. Onlar ne yapıyorsa o hedefe yürüyeceğiz. O da fiyat rekabetini getiriyor. Baktığınız zaman zaten biz şu an Türkiye olarak üretim teknolojileri ve kalite teknolojisi olarak Avrupa'yı yakalamış durumdayız. İşte şimdi buna daha önem vermemiz gerekiyor. Bunun bilincindeyiz" açıklamalarında bulundu.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen,

‘Armatür Mısır Sektörel Ticaret Heyeti’

ile bir araya geldi

Büyükelçi Şen: Mısır önemli bir partner

Ticari heyeti ziyaret eden Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır’ın Türk ekonomisi açısından önemli bir ortak olduğunu ifade ederek, “Son 10 yıldır sürekli artan ticaret hacmimiz var. Vizelerin de kalmasıyla Mısır’la yeniden başlayan bu güzel ortamdan daha fazla istifade edeceğini, ihracatçılarımızın ve yatırımcılarımızın, iş fırsatlarını değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.