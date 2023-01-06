TÜRİB’de 100 milyon liralık ürün el değiştirdi

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı kapsamında "Tarıma Değer Katanlar Konuşuyor” paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2019 yılı Temmuz ayından bu yana 100 milyon TL'lik 28 ton ürünün TÜRİB'de el değiştirdiğini bildirdi. Bunun çok ciddi bir rakam olduğunu belirten Kırali, “Ülkenin dört bir yanında sayıları 160'ı aşan lisanslı depo var ve 237 şubede 8,9 milyon ton saklama kapasitesine ulaşmış durumda. Buradaki ürünler bizde işlem görüyor. Bu nasıl bir büyüklük anlatabilmek için, ülkenin hububat rekoltesi 35 milyon ton civarında yıllık. 8,7 milyon ton bunun yaklaşık yüzde 25'i yapıyor. Yani teorik olarak ülkemizdeki işlem gören hububatın dörtte biri borsamızda işlem görüyor. Bu da yine kısa zamanda kat ettiğiminiz çok büyük bir mesafe." diye konuştu.

Bunu daha da artırmak istediklerini vurgulayan Kırali, ürün ihtisas borsacılığı ve lisanslı depoculuğun gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği, fiyat manipülasyonlarına karşı koruma ve çiftçinin finansmana erişiminin sağlanması gibi nedenlerden dolayı çok önemli olduğunu vurguladı.

Savaş, kuraklık ve hastalık gibi dönemlerde hububat fiyatlarının manipülasyona acık hale geldiğine dikkati çeken Kırali, diğer taraftan zorlu piyasa koşullarında hububat piyasanda fiyatların adil ve şeffaf bir piyasada belirlenmesi son derece önemli olduğuna işaret etti.

Çiftçilerin Türkiye'de finansmana erişiminin en güç olan kesimlerden biri olduğunu belirten Kırali, TÜRİB’de işlem gören Elektronik Ürün Senetleri'nin bankalar tarafından en üst seviyede güvenilir ve likit olarak kabul edildiğini ve bu sayede ürününü lisanslı depolarda tutan çiftçilerin bu ürünleri üzerine çıkabilen ELUS’lere verilen krediler ile finansmana kolaylıkla erişebildiğini vurguladı.