TÜRİB'de elektronik çerçeve sözleşme oluşturma şartları bir yıl uzatıldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB), aracıların elektronik çerçeve sözleşme oluşturmalarına ilişkin şartlar 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 31 Aralık'ta sona erecek, kimlik örneği, adres bilgisini teyit eden belgeler ve diğer bilgilerini borsa üzerinden kendilerine aktaran gerçek kişilerle elektronik ortamda çerçeve sözleşme kurabilme şartı 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

Aracılar, sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine elektronik ürün senedi ve bu senede dayalı vadeli işlemlere dair genel risklerin yalın ve anlaşılır şekilde açıklandığına, okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanlarını elektronik ortamdan alacak. Kimlik tespitine ilişkin ispat yükü aracılara ait olacak.

