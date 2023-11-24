Turist sayısı 10 ayda 44 milyonu geçti
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,83 oranında arttı ve 4 milyon 987 bin 112 oldu. Ziyaretçi sayısı ocak-Ekim döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış göstererek 44 milyon 200 bin 79 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3,83 oranında bir artış göstererek 4 milyon 987 bin 112 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Ekim ayında ülkemize gelen 4.987.112 yabancı ziyaretçinin 286.028 (5.74 yüzde) günübirlikçidir.
Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya yüzde 35,94 (1.792.564 )
2-İstanbul yüzde 32,21 ( 1.606.505 )
3-Muğla yüzde 7,76 ( 386.811 )
4-Edirne yüzde 7,47 ( 372.341 )
5-İzmir yüzde 3,12 ( 155.602 )
2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış kaydedilmiştir.
2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış göstererek 44.200.079 olmuştur.
2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 44.200.079 yabancı ziyaretçinin 1.407.139 (3.18 yüzde) günübirlikçidir.
Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul yüzde 33,40 (14 762 714 )
2-Antalya yüzde 32,00 (14 141 832 )
3-Edirne yüzde 9,14 (4 040 690 )
4-Muğla yüzde 7,44 (3 288 934 )
5-Artvin yüzde 3,55 (1 567 439 )"