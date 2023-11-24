Turist sayısı 10 ayda 44 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3,83 oranında bir artış göstererek 4 milyon 987 bin 112 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ekim ayında ülkemize gelen 4.987.112 yabancı ziyaretçinin 286.028 (5.74 yüzde) günübirlikçidir.

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 35,94 (1.792.564 )

2-İstanbul yüzde 32,21 ( 1.606.505 )

3-Muğla yüzde 7,76 ( 386.811 )

4-Edirne yüzde 7,47 ( 372.341 )

5-İzmir yüzde 3,12 ( 155.602 )

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58 artış göstererek 44.200.079 olmuştur.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen 44.200.079 yabancı ziyaretçinin 1.407.139 (3.18 yüzde) günübirlikçidir.

Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 33,40 (14 762 714 )

2-Antalya yüzde 32,00 (14 141 832 )

3-Edirne yüzde 9,14 (4 040 690 )

4-Muğla yüzde 7,44 (3 288 934 )

5-Artvin yüzde 3,55 (1 567 439 )"