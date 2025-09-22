  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Turist sayısı ağustosta 7 milyona yaklaştı
Takip Et

Turist sayısı ağustosta 7 milyona yaklaştı

Turist sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı. Ocak–ağustos döneminde ise, Türkiye'yi toplam 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Turist sayısı ağustosta 7 milyona yaklaştı
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısının ağustosta yıllık bazda yüzde 2 arttığını açıkladı.

Bu yılın ocak–ağustos döneminde ise, Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Rusya ve Almanya ilk sırada

Ağustos ayında Türkiye'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu. Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.

İstanbul Havalimanı’na üç ödül: Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildiİstanbul Havalimanı’na üç ödül: Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildiŞirket Haberleri
Ekonomi
Beslenme çantasının aylık maliyeti 3 bin lirayı geçti
Beslenme çantasının aylık maliyeti 3 bin lirayı geçti
Tüketiciler mobilya teslimatındaki gecikmelerden şikayetçi
Tüketiciler mobilya teslimatındaki gecikmelerden şikayetçi
Bakanlık listeyi güncelledi: İki ürünün satışı yasaklandı
Bakanlık listeyi güncelledi: İki ürünün satışı yasaklandı
Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı
Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 2,5 milyona yaklaştı
THY, Orta ve Kuzey Avrupa'ya özel kampanyasını duyurdu: İşte bilet fiyatları ve geçerli ülkeler
THY, Orta ve Kuzey Avrupa'ya özel kampanyasını duyurdu: İşte bilet fiyatları ve geçerli ülkeler
HSBC Türkiye Genel Müdürü Ozan: ABD'de beklenen faiz indirimleri Türk bankaları için olumlu
ABD'de beklenen faiz indirimleri Türk bankaları için olumlu