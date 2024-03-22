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Yabancı ziyaretçi sayısı ilk iki ayda yüzde 12 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Haber Merkezi
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Yabancı ziyaretçi sayısı ilk iki ayda yüzde 12 arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının Ocak-Şubat ayına ilişkin yabacı ziyaretçi sayısını paylaştı.

Buna göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.