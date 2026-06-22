Turist sayısı mayıs ayında geriledi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,58 oranında azalarak 4 milyon 856 bin 862 kişi olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Antalya, toplam girişlerin yüzde 33,34'ünü oluşturan 1 milyon 619 bin 78 kişiyle birinci sırada yer aldı. Antalya'yı, yüzde 33,27'lik payla ve 1 milyon 616 bin 117 kişiyle İstanbul takip etti. Sıralamada üçüncü sırada yüzde 7,85'lik payla ve 381 bin 355 kişiyle Muğla, dördüncü sırada yüzde 7,26'lık payla ve 352 bin 840 kişiyle Edirne, beşinci sırada ise yüzde 3,32'lik payla ve 161 bin 461 kişiyle İzmir bulundu.

Ocak-mayıs döneminde yüzde 2,56 azalış

2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 azalış kaydedildi. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 15 milyon 226 bin 624 kişi olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul, yüzde 45,67'lik payla ve 6 milyon 953 bin 482 kişiyle birinci sırada yer aldı. İstanbul'u, yüzde 21,32'lik payla ve 3 milyon 245 bin 959 kişiyle Antalya izledi. Üçüncü sırada yüzde 9,33'lük payla ve 1 milyon 419 bin 990 kişiyle Edirne, dördüncü sırada yüzde 3,89'luk payla ve 591 bin 817 kişiyle Muğla, beşinci sırada ise yüzde 3,49'luk payla ve 531 bin 453 kişiyle Artvin bulundu.