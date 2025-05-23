Turist sayısı nisan ayında yükseldi
Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 oranında bir artış göstererek 3,9 milyon oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %40,59 (1 583 204 )
2-Antalya %28,84 ( 1 124 753 )
3-Edirne %9,51 ( 370 867 )
4-Muğla %4,85 ( 189 213 )
5-İzmir %3,13 ( 122 240 )
2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 azalış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 azalış göstererek 10 590 009 olmuştur.
Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %50,39 (5 336 108 )
2-Antalya %17,17 (1 818 502 )
3-Edirne %10,46 (1 107 968 )
4-Artvin %3,69 (390 597 )
5-İzmir %2,63 (278 072 ) "