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Turist sayısı nisan ayında yükseldi

Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış kaydedildi.

Haber Merkezi
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Turist sayısı nisan ayında yükseldi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 oranında bir artış göstererek 3,9 milyon oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %40,59 (1 583 204 )
2-Antalya %28,84 ( 1 124 753 )
3-Edirne %9,51 ( 370 867 )
4-Muğla %4,85 ( 189 213 )
5-İzmir %3,13 ( 122 240 )

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 azalış göstererek 10 590 009 olmuştur.

Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %50,39 (5 336 108 )
2-Antalya %17,17 (1 818 502 )
3-Edirne %10,46 (1 107 968 )
4-Artvin %3,69 (390 597 )
5-İzmir %2,63 (278 072 ) "

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