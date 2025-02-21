Turist sayısı ocak ayında rekor kırdı

Türizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında bir artış göstererek 2 milyon 171 bin 118 oldu.

Açıklanan verilere göre; ocak ayında gelen yabancı ziyaretçiler arasında İran vatandaşları 240bin 643 kişi ile ilk sırada yer alırken, İran'ı Rusya ve Bulgaristan vatandaşları izledi.

Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 58,43 (1.268.660)

2-Edirne yüzde 10,86 (235.778)

3-Antalya yüzde 7,68 (166.742)

4-Artvin yüzde 4,58 (99.509)

5-Hakkari yüzde 2,87 (62.360)