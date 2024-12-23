  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vatandaşa dana kaburga diye domuz eti yedirmişler!
Takip Et

Vatandaşa dana kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta satılan dana kaburganın içerisinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşa dana kaburga diye domuz eti yedirmişler!
Takip Et

Muğla'da yerli ve yabancı turistlere dana kaburga diye domuz eti yedirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine göre Fethiye'de faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta domuz eti tespit edildi. Dana kaburga diye sunulan etin içerisinde tespit edilen domuz eti vatandaşların midesini bulandırdı.

İşletmenin sahibi Zafer Söğüt olarak bilinirken, yaşanan domuz eti skandalı ise halk arasında endişeye ve gıda güvensizliğine neden oldu.


Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Ekonomi
Eski tip kimlik kartı olanlar dikkat! Artık işlem yapılamayacak: Son tarih 1 Ocak
Eski tip kimlik kartı olanlar dikkat! Artık işlem yapılamayacak: Son tarih 1 Ocak
Trabzon su ürünleri ihracatını sırtlandı! Gelir 11 ayda yüzde 23 arttı
Trabzon su ürünleri ihracatını sırtlandı! Gelir 11 ayda yüzde 23 arttı
Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyonu aştı
Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyonu aştı
Kırmızı et fiyatları indirimli sunulacak! Belediye yılbaşı desteğini duyurdu
Kırmızı et fiyatları indirimli sunulacak! Belediye yılbaşı desteğini duyurdu
Tarımsal girdi fiyatları 3 ayın en yükseğinde
Tarımsal girdi fiyatları 3 ayın en yükseğinde
Adana'da maden sahası ihale edilecek
Adana'da maden sahası ihale edilecek