Vatandaşa dana kaburga diye domuz eti yedirmişler!

Muğla'da yerli ve yabancı turistlere dana kaburga diye domuz eti yedirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine göre Fethiye'de faaliyet gösteren Chinese Rose Restaurant'ta domuz eti tespit edildi. Dana kaburga diye sunulan etin içerisinde tespit edilen domuz eti vatandaşların midesini bulandırdı.

İşletmenin sahibi Zafer Söğüt olarak bilinirken, yaşanan domuz eti skandalı ise halk arasında endişeye ve gıda güvensizliğine neden oldu.



Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden düzenli olarak güncellediği listeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.