Turizm Bakanı Ersoy, 6 aylık rakamları açıkladı: Turizm geliri 21,7 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde ilk 6 aylık rakamları açıkladı.

Bakan Ersoy'un verdiği bilgilere göre; turizm geliri, ilk 6 ayda yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başı gecelik gelir yüzde 11 artarak 100 dolar oldu.

Yılın ilk yarısında yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin ziyaretçiye ulaşıldı.

Bakan Ersoy, özellikle Rus vatandaşlarının yoğun konut alımları ve zaman zaman bu konutları sezonluk kiralamaları nedeniyle ortalama kalış sürelerinin azaldığına işaret etti.

TÜİK, ikinci çeyrek verileri yayınladı

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin yüzde 14,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı yüzde 17,2 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 1 milyon 676 bin 147 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 83 dolar olarak hesaplandı.

Turizm giderinde yüzde 67 artış

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.