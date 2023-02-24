Turizm işletmeleri, misafir edilen depremzedeler için destek istiyor

Fikri CİNOKUR-ANTALYA



Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 7,7 ve 7,6 şiddetinde iki ayrı depremde 11 il etkilendi. Depremzedelerin büyük bölümü başta Antalya olmak üzere turizm bölgelerindeki otellerde misafir ediliyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı son açıklamada, şehirde 72 bin 240 depremzedenin otellerde, 8 bin 200 kişinin KYK yurtlarında, 4 bin 250 kişinin de misafirhanelerde barındığını, ayrıca depremzedelere 54 bin 641 kişinin refakat ettiğini belirlediklerini söyledi.

Yeni sezona ‘50 milyon turist 50 milyar dolar turizm’ geliri hedefiyle hazırlanan turizm sektörü temsilcileri, depremzedeler için daha kalıcı barınma çözümleri üretilmesinin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Antalya’nın, deprem bölgesinden gelen 150 bine yakın vatandaşa ev sahipliği yaptığını, bu misafirlerin yarısına yakınını ise konaklama sektörünün ağırladığını aktardı.

Odalarını ayıran, günde üç öğün yemek veren bütün turizmcilere teşekkür ettiklerini aktaran Bahar, şunları kaydetti.

‘’Turizmcilerimiz bu desteği yardım amaçlı, bir karşılık beklemeden vermişlerdir, ancak birçok işletmenin bu yardımı devlet desteği olmadan uzun süre devam ettirmesi imkansızdır. Kış aylarında başka geliri olmayan küçük ölçekli otellerimizin yemek masraflarını karşılaması bile mümkün değil. Devletin acilen konaklama ve yeme-içme giderlerini üstlenmesi, tesisini misafirlere açan işletmelerin maliyetlerini karşılaması, istihdam, elektrik ve diğer giderlerine destek vermesi zorunludur.’’

Turizm gelirine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var

Öte yandan mart ayı sonundan itibaren işletmelerin turizm sezonuna hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çeken Bahar, şöyle devam etti.

‘’Depremin ve yeni yapılacak konutların ekonomik maliyeti nedeniyle bu yıl turizm gelirlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu nedenle mart ayından sonrası için misafirlerimize daha kalıcı barınma çözümleri sunulmalıdır. Bölgede oturulabilir konteyner kentler kurulması seferberliğine biz de katılıyoruz, bu seferberliğin hızla sonuçlandırılmasına çalışmalıyız.’’

Konaklama vergisi alınmasın

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı da, kentteki turizm işletmelerinin, depremzedelerin barınması için tüm olanaklarını sonuna kadar kullanarak vatandaşlara destek olmaya devam ettiğini ifade ederek, ‘’Bu nedenle öncelikle tüm otelcilerimize teşekkür etmek gerekir’’ dedi.

Turizmin Antalya kent ekonomisindeki altyapı, sektörler ve istihdam açısından öneminin ortada olduğuna dikkat çeken Akın Akıncı, şöyle devam etti.

‘’Sezonda kapalı olan bir otelin gideri bellidir ancak otel açıldığı zaman o gider değişkenlik gösterir. Hesaplarda olmayan çeşitli ve ciddi boyutlarda sarf malzemeleri vardır. Bu anlamda turizmin, ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte zarar görmemesi ve aynı zamanda depremzedelerimize sağlanan destek ve yardımlara sağlıklı bir şekilde devam edilebilmesi için, sezonda kapalı olan ve depremzedeler için otellerini açan, bu otellerde çalışması için personel alan işletmelere vergi ve SGK destekleri yapılmalıdır. Elektrik, su vb. giderlerde KDV muafiyeti getirilmelidir. Turizm işletmelerinden, otellerinde ağırladıkları depremzede sayısı kadar sezon müşterilerinden konaklama vergisi alınmamalıdır. Bu konuda yapılacak destekler çeşitlendirilebilir. Destek yardımları yapılırken turizm işletmeleri ve depremzedelerimizin koordinesi çok önemlidir. Bu yardımlar yapılırken depremzedelerimizin bu süreçten en az etkileneceği şekilde planlanmalıdır.’’