Turizm sektörü ITB’den mutlu döndü

FEHMİ KÖFTEOĞLU

ITB Berlin turizm fuarı sona erdi. Her zaman yılın gidişatına ilişkin ilk sinyallerin alındığı yer olarak bilinen ITB, bu yıl 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle daha da önem kazanmıştı. Depremin rezervasyonlara nasıl yansıyacağı sorusu fuarda yanıtını buldu. ITB Berlin’de yapılan görüşmelerden, deprem sırasında duran rezervasyonlarda son bir haftada yaşanan artışın 2019’u da geride bıraktığı öğrenildi. Türk tur operatörlerinden Ferien Coral, Anex ve Bentour Türkiye programlarını genişletirken Alman tur operatörleri de Türkiye rezervasyonlarındaki artışa dikkat çektiler.

Antalya, Mayorka ile başa baş gidiyor

TUI CEO’su Sebastian Ebel destinasyonlardaki durumu değerlendirirken “Türkiye gibi paranızın karşılığını veren destinasyonlar patlıyor. Enflasyon ortamında özellikle ailelerin daha az parayla tatil yapmalarına olanak sağladığı için daha çok tercih ediliyor” dedi. TUI’nin Almanya Müdürü Stefan Baumert de, Almanların seyahat etme arzusunun hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 2023’ün her halükârda 2022’den iyi geçeceğini vurguladı. Baumert, “Girit, Rodos veya Türkiye gibi destinasyonlar geçen yıl zirve rakamlara ulaştı. Antalya talebi de çok yüksek, hatta rezervasyonlarda Mayorka ile başa baş gidiyor” dedi.

Basın toplantısında görüşlerini paylaşan Alltours İcra Kurulu Başkanı Willi Verhuven şu ana kadar gerçekleşen rezervasyonlardan hareketle Türkiye ve Mısır’ın misafir sayısında yüzde 50, Yunanistan’da ise yüzde 30 artış beklediklerini söyledi.

“Almanya’da birincilik için yarışıyoruz”

Bentour Reisen Genel Müdürü Deniz Uğur rezervasyonlarda 2019’a göre iki basamaklı yükseliş yaşadıklarını anlatırken Öger Tours Satış Müdürü Christina Göhrl de “Almanya’da Türkiye rezervasyonlarda İspanya ile birincilik için yarışıyor. 2023’te Antalya’ya 4,5 milyon Alman tatilcinin gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Coral Travel-Ferien Touristik Genel Müdürü Koray Çavdır da Türkiye’nin Almanya’da pandemiden sonra en çok sivrilen ve öne çıkan ülke olduğunu vurguladı ve “Bu yıl da aynı durum korunuyor. Deprem satışları ciddi oranda yavaşlattı ama o rezervasyonlar da başka yere gitmedi. Bu yüzden Türkiye’ye olan ilgi bütün yıl boyunca yüksek seviyede olacak” görüşlerini paylaştı. Çavdır, ocak ayının iyi, şubatın ise temkinli geçtiğini belirterek “İptal olmadı ama bölgedeki durumla ilgili sorular oldu. 2023 yılında kapasitelerimizi ciddi oranda arttırdık. Burada ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz” sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Ersoy: Devlet-sektör el ele süreci yönetiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ITB Berlin Fuarı’nda Türkiye’nin bulunduğu 3.2 no’lu salondaki stantları gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlık ve sektör temsilcileri olarak 2023’e çok iyi hazırlandıklarını kaydetti. Bakan Ersoy şunları söyledi: “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sonrası ileriye dönük rezervasyonlarda kısmi azalmalar olsa da 27 Şubat itibarıyla Turizm Geliştirme Ajansımız tekrar çok yoğun tanıtım ve halka ilişkiler faaliyetlerine başladı. Şu anda rezervasyon akışı tekrar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Devlet ve sektör ele ele vererek 2020, 2021 ve 2022’de çok zor bir süreci başarılı bir şekilde yönettik, sonuçlarını hep beraber gördük. İnşallah 2023’te de aynı stratejiyle, devlet sektör ele ele vererek bu süreci başarıyla yöneteceğimizi düşünüyoruz.”

Bağlıkaya: 7 milyon Alman turist bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Almanya’dan 7 milyon turist gelmesini beklediklerini belirterek “Almanya önümüzdeki dönemde rekor üstüne rekor kıracak ve liderliği artık bırakmayacak” dedi. ITB Berlin Fuarı kapsamında yaptıkları görüşmeleri değerlendiren Bağlıkaya, şu bilgileri verdi: “Depremin getirdiği duraklama etkisi yavaş yavaş geçiyor. Almanya’dan Türkiye’ye ilgi çok yüksek. Görüşmelerimizde bu senenin Türkiye’nin turiste en çok ihtiyacı olduğu sene olduğunu dile getirdik. Alman Seyahat Acentaları Birliği de bizimle aynı düşünceye sahip. Hem ekonomik açıdan hem moral açısından her zamankinden daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bu yıl turist sayısında Almanya birinci, Rusya ikinci, İngiltere üçüncü olur diye düşünüyorum.”

Kavaloğlu: Tur operatörleri artış bildiriyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da Londra WTM Fuarı’ndan sonra ITB Berlin Fuarı’nda da tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde rezervasyonlarda artış bilgisi aldıklarını söyledi. Kavaloğlu, “Bire bir görüşmelerde tur operatörlerinin hepsi Türkiye rezervasyonlarında artış olduğunu söyledi. Bu yıl Almanya ve İngiltere’den iyi sonuçlar alacağız” dedi. Fiyatların da Euro bazında yüzde 10-15 arttığını belirten AKTOB Başkanı “Buna rağmen enflasyon nedeniyle maliyetlerde meydana gelen artışı karşılamak zor” uyarısında bulundu.