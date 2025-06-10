Turizm sektörü kırmızı alarm veriyor!

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman “Gelinen son durumda, yabancı turist için kuyu derin, yerli turist için ip kısa, suçlu otelci değil ekonomik gerçekliktir. Böyle giderse birkaç yıl içinde Türkiye otel çöplüğüne döner. Bu sadece otelcinin değil, ülke turizminin ve ekonomisinin ortak sorunudur” dedi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde profesyonel turizm yöneticileri ekonomik krizin yerli ve yabancı turizmi vurduğunu açıklayarak isyan etti bugün açıklama yaparak turizmde yaşanan gerçeklerin ekonomik kriz ile bağlantısı olduğunu söyledi.

Sabahattin Duman haziran ayına girerken sosyal medyada ve bazı yayın organlarında Türkiye’deki otel fiyatlarının yabancı turist için “pahalılaştığı” yönünde yorumlar yeniden gündeme geldiğini belirterek “Kimi bu durumu bir sektör eleştirisine, kimi de bir “oh olsun” havasına dönüştürmüş durumda. Ancak tablo sanılandan daha derin ve çok daha ciddi. Yıllarca Türkiye’nin döviz ihtiyacını karşılayan turizm sektörü bugün haksız yere hedef gösteriliyor. Otelciye “neden pahalı oldun?” diye soruluyor ama kimse “neden bu kadar maliyet arttı?” sorusunu sormuyor. Bugünkü sorunların temelinde, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarının kronik bir kur-enflasyon dengesizliğini düzeltmekte geç kalması yatmaktadır “ diye konuştu.

Duman sektörden ve piyasalarda örnekler verdi:

Fiyatlar neden artıyor?

"Geçen yıl 9 Haziran 2024’te 1 Amerikan doları 32,07 TL idi. Bu yıl aynı tarihte 39,28 TL. Artış oranı %22,48. Ancak aynı dönemde 12 aylık ortalama enflasyon %45 civarında. Yani otelcinin elektrikten domatese, personelden deterjana kadar ödediği neredeyse tüm kalemlerdeki artış kurun çok üzerinde.

Bu fark, döviz bazlı fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Geçen yıl gecelik 3.000 TL olan bir otel odası bu yıl 4.350 TL olmuşsa, bu tam da enflasyon kadar bir artıştır. Ancak kur aynı oranda artmadığı için bu fiyat dolar bazında daha yüksek görünür:

2024: 3.000 TL / 32,07 = 93,55 USD

2025: 4.350 TL / 39,28 = 111,35 USD

Bu veriler, otelin fiyatı dövizle %19 artmış gibi görünse de, aslında sadece maliyetlere yetişmeye çalıştığını göstermektedir.

Yunanistan ile kıyaslama

Komşumuz Yunanistan’da yıllık enflasyon %3,29. Orada da geçen yıl 94 dolar olan bir otel odası bu yıl 97 dolara çıkmış. Artış oranı %3. Yani artık bizden %15 daha ucuzlar. Bu fark “pahalı otelciden” değil; düşük enflasyonlu, istikrarlı ekonomilerden kaynaklanıyor. Türkiye’de otelciye değil, istikrarsız makro politikalara bakmak gerek.

Yerli turist ne yapacak?

Yerli turist için durum daha da endişe verici. Ekonomik zorluklar nedeniyle 2019’da ortalama 6,8 gece olan tatil süresi, 2024 itibarıyla 4 geceye düştü. Aileler artık “tatil mi, kışlık kömür mü?” ikilemi yaşıyor. Gelirler, enflasyonla yarışamıyor. Tatil artık birçokları için lüks değil, ulaşılmaz bir hayal.

Amortisman ayıramıyoruz, yenileme yatırım yapamıyoruz, gelecek belirsiz...

Bugün otelci sadece günü kurtarmaya çalışıyor. Otelini yenilemeye, bakım yapmaya, personelini geliştirmeye bütçe ayıramıyor. Böyle giderse birkaç yıl içinde Türkiye otel çöplüğüne döner. Bu sadece otelcinin değil, ülke turizminin ve ekonomisinin ortak sorunudur.

Bizler turizmciler olarak sürdürülebilir bir sektör için elimizden geleni yapıyoruz. Ama döviz kuru, maliyet ve enflasyon üçgeninde nefes almak zorlaştı. Bakanlıklar, STK’lar ve kamuoyu olarak bu gerçekle yüzleşmezsek, önümüzdeki yıllarda kaybeden sadece otelci değil, Türkiye olacaktır.

Dengeli kur, düşük enflasyon, güçlü turizm

Turizm, bu ülkenin döviz motorudur. Ama bu motor, yakıtını ekonomik istikrardan alır. Şu anda bu motoru yokuşta freni tutmayan bir kamyona çevirmeyelim. Düşük enflasyon ve dengeli kur politikaları olmadan fiyatlar değil, sektör pahalıya patlayacak.

Bu sefer yabancı turist için kuyu derin, yerli turist için ip kısa."