  3. Turizm sezonunda beklenmedik düşüş! Kalış süresi arttı, oteller dolmadı
Haziran ayı verilerine göre otel doluluk oranları geçen yıla göre 4 puan azalarak yüzde 57,83’e geriledi. Otellerde geceleme sayısı artarken doluluk oranlarının düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı Haziran ayında yüzde 57,8 ile gerileme gösterdi.

2024 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 61,9 olarak açıklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Haziran ayı verilere göre Türkiye genelinde otellerin doluluk oranı Haziran 2025’te, geçen yılın aynı ayına kıyasla gerileyerek yüzde 57,83 oldu.

Geceleme sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geceleme sayısı artsa da doluluk oranlarında yabancı turistlerin oranı yüzde 39,76, yerli turistlerin oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Haziran ayında yüzde 61,95 olan otellerin doluluk oranı, 2025’in aynı ayında yüzde 57,83 seviyesine indi.

Haziran ayında toplam geceleme sayısı 25 milyon 272 bin 640 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 24 milyon 591 bin 295’ti.

 Gecelemelerin 17 milyon 374 bin 638’i yabancı turistler, 7 milyon 898 bin 2’si ise yerli turistler tarafından yapıldı.

Ziyaretçilerin kalış süresi yükseldi

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi, geçen yılın Haziran ayında 2,85 gün iken 2024 Haziran’ında 2,91 güne yükseldi.

