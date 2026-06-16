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Turizm tesislerinde "müzik lisansı belgesi" zorunlu hale geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan tebliğ değişikliği ile turizm tesislerinin genel alanlarında müzik kullanımı için lisans belgesi zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi
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Turizm tesislerinde "müzik lisansı belgesi" zorunlu hale geldi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ"de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile turizm tesislerinin genel alanlarında müzik kullanımı için lisans belgesi şartı getirildi.

Tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir yazıyı, işletme belgesi başvurusuna ekleyecek.

Yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

İşletmelerin müzik lisans belgesini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlamaları gerekecek. Bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesisler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak.

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