Turizmci dertli: 'Otel doluluklarında sıkıntı var, bunun geçici olduğunu düşünüyoruz'

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Sektör Komitesi Başkanı Hediye Güral Gür Bloomberg HT’de yayınlanan Üst Düzey programında Arzu Maliki’nin konuğu oldu.

Gür, “Yatırımların tek bölgeye sıkışması arz-talepte sıkıntı yaratıyor. Otel doluluklarında sıkıntı var, bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Talep daralması yaşadığımız doğru” açıklamasında bulundu.

Gür’ün açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle;

“Hizmet ihracatı tamamen yurtdışından döviz sağlayan, ihracatçı sektörlerin bir araya geldiği bir birlik ve TİM’in bünyesinde. Aslında henüz çok yeni 6 yıllık bir birlik. Birliğin altında 10 farklı sektör var, bunun içinde turizm en önemli lokomotif sektörlerden bir tanesi çünkü toplam hizmet ihracatının yüzde 49.5’ini turizm sağlıyor. Bunun dışında lojistik var, bilişim var, kültürel-eğlence sektörümüz var ki içinde dizileri barındırıyor bu da yurtdışında en büyük güçlerimizden bir tanesi. Sağlık sektörü var, eğitim var, gastronomi ve limanlar var. Gerçekten ihracatımıza katkı sağlayan sektörler var. Dünyada Türkiye mal ihracatında 30’uncu sırada ama hizmet ihracatı olarak da 23’uncu sıradayız. Hizmet ihracatından da aldığımız pay her gün artıyor. Biz de birlik olarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 2023’te hizmet ihracatı olarak 101 milyar dolarlık bir ihracatımız oldu. 2024 için de 120 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Umuyorum bu hedefte bir sapma olmaz ve biz bu dövizi ülkemize sağlarız.”

“En önemli sorun şu anda personel”

Hizmet ihracatında öne çıkan sorunlar hakkında değerlendirmede bulunan Gür, “ Bizim için en önemli sorun şu anda personel. Artık nitelikli personelin ötesinde sıfırdan başlatacağınız elemanda da sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılar pandemi döneminde başladı, çalışanlar otellerin ne zaman açılacağını bilmediği için başka sektörlere kaydılar” dedi.

"Yatırımların tek bölgeye sıkışması ne kadar arz talep olacak konusunda dengede sıkıntı yaratıyor"

Gür, “Bunun dışında bir marka algımız var, bu marka algısının geliştirilmesi, yurtdışından daha zengin turistin Türkiye’ye getirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bizim de tek güvencemiz ve desteğimiz Bakanlığımız ve Turizm Geliştirme Ajansı. Uzakdoğu ve Asya’dan gelen turist sayısı az bunu da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Amerikalı turistte de hedef 2 milyon turist. Zaten hedef biliyorsunuz turizmin 12 aya yayılması, kişi başı turizm gelirini arttırabilmenin yolu da buradan geçiyor. Yatırımların da tek bölgeye sıkışması ne kadar arz talep olacak konusunda dengede sıkıntı yaratıyor. Bakanlığın da turizmde yatırımda öncelikli bölgeleri var. Buralarda yatırım yapılması, kültür, inanç ve yayla turizmi için de yatırım yapılabilecek birçok destinasyon var. Yatırımların buralara kayması lazım” diye ekledi.

“Otel doluluklarında sıkıntı var”

Şu anda otel doluluklarında bir sıkıntı olduğunu söyleyen Gür, “Hepimiz bunun kalıcı olmayacağına inanıyoruz o yüzden de umudumuzu kesmiyoruz. Umarım ki bir dahaki sene yüzde 80 doluluk yaşayacağımız bir sene yaşarız. Fazla arz olduğu zamanda doluluklara yansıyor” dedi.

Türk turimzciler kapıda vize uygulamasının durdurulmasını mı istiyor?

“Türk turizmciler kapıda vize uygulamasının durdurulmasını mı istiyor?” sorusunu cevaplayan Gür, “Şu anda yükselen bir algı var işte Yunan Adaları çok güzel, daha uygun fiyatlı diye. Bundan faydalanmak isteyen tatilcileri de anlamak lazım yani bir şey diyemiyorum tabii ki… Burada da yine talebin iyi değerlendirilmesi lazım. Geçtiğimiz bayramda haberlere çıktı hep işte Rodos kapıyı kapattı ve birçok kişi kapıda kaldı. Özellikle bu tatilleri planlayan acentelerin de konuya hassasiyetle yaklaşması lazım. Bu aralar bazı misafirlerimizi kaptırıyor olabiliriz ama bunun da geçici olduğuna inanmak istiyorum. Şimdi tabii artan maliyetlerle turizmciler de bazı şeylere dayanmaya çalışıyorlar. Bunları dengeleyebildiğimiz zaman zaten her şey yoluna girecek” dedi.