Turizmci vergi indirimi talebini hükümete iletti: Yüzde 25 değil yüzde 20 olsun

Turizm sektörü temsilcileri kurumlar vergisinde indirim yapılması taleplerini hem hükûmete hem de AK Parti’ye iletti. Kurumlar vergisi, ihracat yoluyla elde edilen kazançlar için yüzde 20’ye indirilmişti.

Turizmci: Biz de hizmet ihracatçısıyız

Turizmciler de verg, indirimi talebinde bulundu. Turizm sektörünün temsilcileri ‘Biz de hizmet ihracatçısıyız’ diyerek vergi avantajı kapsamına alınmayı istiyor.

Konu ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu talepleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğini söyledi.

"Maliye Bakanı’na ısrar edeceğiz, gerekirse bütçede direneceğiz”

Komisyon Başkanı AK Parti Mehmet Muş da “Turizm sektörünün yaptığı ihracatın belki yüzde 95’i, hatta yüzde 100’e yakını yerli kaynaklardan tedarik ediliyor. Yani, bir ara malı ithal edip de ihracat yapmıyorlar. Dolayısıyla, ihracata katkıları çok daha büyük ve şunu söylüyorlar: Nasıl ki ihracat gelirlerinde elde edilen rakama yüzde 20 kurumlar vergisi uygulanıyorsa biz de hizmet ihracatçısıyız, bize de yüzde 20 uygulayın. Turizmcilerin tarafından çok büyük baskı var. Bunu Maliye Bakanı’na ileteceğim. Maliye Bakanı’na ısrar edeceğiz, gerekirse bütçede direneceğiz” diye konuştu.