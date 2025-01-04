Turizmcilerden 2025'te Antalya için yeni rekor beklentisi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya, transfer yolcularla 17 milyon 278 bin 103 turist konuk etti. Bu rakamla Antalya, bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Turizmciler yeni yıldan umutlu

Rekor sayı turizmcileri bu yıl için daha da umutlandırdı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'nın dünya çapında kendisini kanıtlamış bir marka kent haline geldiğini söyledi.

Turizmin ülke ekonomisinde önemli payı bulunduğunu ve Antalya'nın da ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Saatçioğlu, kentteki turizmi daha da geliştirmek amacıyla hem kamu hem özel sektör iş birliğinde çalıştıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya'ya gelen yabancı turist rakamlarını açıkladığını anımsatan Saatçioğlu, "Sezon başında 17 milyon rakamını öngörmüştük. Bu kadar kişinin kente gelmiş olması sevindirici. Bu yıl da muhtemelen 18,5 milyon rakamını görürüz." dedi.

Kişi başı harcamanın da 97 dolardan 107 dolara çıktığını aktaran Saatçioğlu, bu yıl bunda da artış beklediklerini kaydetti.

Turizm sektörünün önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Saatçioğlu, "Antalya, dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor ve her yıl sayı artıyor. Bu da gösteriyor ki gelen misafirlerimiz buradan memnun ayrılıyor." diye konuştu.

"Bu yıl Fransa'ya yoğunlaşacağız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da turizmde güzel bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Turizmde küresel salgın sonrası yeniden yükseliş ivmesinin yakalandığına işaret eden Kavaloğlu, "17 milyon geçen yıl ocak ayında koyduğumuz bir rakamdı. Hedefi tutturduğumuz için mutluyuz. Bu yıl için ise hedef 18 milyonu aşmak." dedi.

"Antalya'nın bir numaralı pazarı Rusya"

Antalya'nın bir numaralı pazarının Rusya olduğunun altını çizen Kavaloğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bitmediği takdirde bu iki pazarda büyüme beklemediklerini belirtti.

Yeni bir rekora imza atmak için alternatif pazarlardaki payın artması gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci ve üçüncü pazarlarımızdaki Almanya ve İngiltere'de büyüme bekliyoruz. Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya da diğer güçlü pazarlarımız. Dünyanın 5. büyük kaynak pazarı Fransa'dan da yeteri kadar faydalanamadığımızı düşünüyorum. Bu yıl Fransa'ya yoğunlaşacağız. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yapacağımız çalışmalarla bu pazardaki payımızı da artıracağımıza ve 18 milyonu aşacağımıza inanıyorum."