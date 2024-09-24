Turizmde rekor doluluk! Dünya Motokros Şampiyonası ekonomiye güç kattı

Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olarak bu yıl 7’ncisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest, rekor katılımla tamamlandı. Şampiyona, 6 kıtada 180 ülkede canlı yayınlanarak 3,5 milyar izleyiciye ulaştı. En iyi ülke tanıtımı ve dünyanın en iyi altyapı ödülüne sahip Afyonkarahisar, Türkiye'nin uluslararası alanda sanat ve spor turizmi elçisi olarak ön plana çıktı. Türkiye’nin ekonomisi, turizmi ve tanıtımı için en önemli organizasyon olan şampiyona, dünya çapında büyük yankı uyandırarak 500 bini aşkın ziyaretçiyi Afyonkarahisar’da buluşturdu. Dünya Motokros Şampiyonası boyunca gerçekleştirilen NG Afyon Motofest, motor sporları tutkunlarına ve müzik severlere unutulmaz anlar yaşatarak ülkenin dostane ortamını başarıyla sergiledi.

Festival, Türkiye ekonomisine güçlü destek sağladı

Festival boyunca kurulan stantlarda gün boyu farklı etkinlikler devam etti ve gençler tarafından büyük bir ilgi odağı oldu. Alanda yer alan 84 satış noktası, motor tutkunları ve ziyaretçilere çeşitli ürünler ve hizmetler sundu. Kredi kartı işlemleri kapsamında, toplamda 133.270 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerle elde edilen işlem tutarı ise 23.162.035,730 TL'ye ulaştı.

Afyonkarahisar’daki oteller, %100 doluluk oranıyla büyük bir turizm hareketliliği yaşadı. Festival alanında kurulan 800 kamp çadırı, ziyaretçilere hem doğayla iç içe olma hem de festivalin tüm etkinliklerine kolay erişim sağlama fırsatı sundu. Toplamda 40 karavan ile festivale katılan ziyaretçiler, kendilerine özel bir konaklama deneyimi yaşadılar. Festival, çadırcılar, kampçılar ve ziyaretçiler arasında oluşturduğu sosyal aktiviteler ve dostluk ortamıyla da ülkenin görmek istediği sıcak, samimi atmosferi yansıttı.

Gastronomik şölen

Afyonkarahisar, spor etkinliklerinin yanı sıra gastronomi turizminde de bir cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştirdi. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı Programı’na gastronomi alanında giren Afyonkarahisar, gastronomik lezzetleri ile hem sporculara hem de festival katılımcılarına lezzet şöleni yaşattı. Şehrin yer altı kaynakları, gastronomik lezzetleri ve tarihi mirası, büyük organizasyonun bir parçası olarak uluslararası platformda tanıtıldı. Şampiyona için yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ve sporcuların otel konaklamaları, restoran harcamaları, alışverişleri ve diğer yaptıkları harcamalar, yerel ve ulusal ekonomiye önemli bir ivme kazandırdı.

Türkiye, şampiyonada en büyük katılımı gösterdi

28 ülkeden 114 yarışmacının yarıştığı şampiyonada, bu yıl Türkiye ilk kez 14 yarışçıyla şimdiye kadar ki en kalabalık katılımını sağladı. Afyon Motor Sporları Merkezi’nde, Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışmaları yapıldı. Hollandalı Lotte Van Drunen'in Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonasını (WMX) Türkiye'de kazandı. MXGP TÜRKİYE yarışını Jorge Prado kazanırken, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2 TÜRKİYE) yarışını Lucas Coenen kazandı. Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD RACING-Kawasaki takımında Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin kazandı.

MXGP Türkiye’de ülkemiz adına yer alan Ata Kuzu 23. ve Batuhan Demiryol’da 24. sırada yer aldı. MX2 sınıfında mücadele eden Yiğit Ali Selek 20. olarak genel klasmanda üç puanın sahibi oldu. Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım 25, Selen Tınaz’da 27. sırada mücadeleden ayrıldı. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den genç sporcular Efe Kemal Hıd (16), Mehmet Emin Musaoğlu (18), Akil Ulusan (19), Mehmet Yiğit Kara (20), Aras Yıldırım (21), Ahmed Buğra Geren (22), Salih Yiğit Teker (23), Eren Defineci (24) ve Baran Kocaman (25) yer aldı.

Sanat ve sporun kalbi şampiyonada attı

Dünya Motokros Şampiyonası boyunca aynı anda gerçekleştirilen, Türkiye’nin 2024 yılındaki en büyük gençlik ve spor etkinliği NG Afyon MOTOFEST büyük ilgi gördü. DJ Duygu Atakan’ın 5 gün boyunca sunuculuk yaptığı festivalde; 4 Eylül Çarşamba günü Sena Şener ve Ceylan Ertem, 5 Eylül Perşembe günü DJ Aslı Polat ve Şevval Sam, 6 Eylül Cuma günü Nova Norda ve Madrigal, 7 Eylül Cumartesi günü ‘Ustalara Vefa’ sahnesi kapsamında Gökhan Güney ve ardından Sefo, 8 Eylül Pazar günü DJ Erdem Kınay ve kapanışta Sıla sahne aldı.