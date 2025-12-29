Turizmde toplam tüketim 2024’te 3,8 trilyon TL’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Turizm Uydu Hesabı 2024” verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de turizm amaçlı toplam tüketim geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın, toplam yurt içi arz içindeki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Öte yandan doğrudan turizm kaynaklı gayrisafi katma değer, 2023 yılında 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin lira olarak kaydedildi. Turizmin doğrudan yarattığı bu katma değerin, toplam gayrisafi katma değer içindeki payı ise yüzde 5,1 oldu.

Turizm sektöründe istihdam 1,19 milyona ulaştı

Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye çıktı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak hesaplandı.