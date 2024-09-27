Turizmde yaz sezonu beklentiyi karşılamadı! Türkiye yalnız tatili tercih etti, oteller dolmadı

Türkiye’nin 2024 yaz sezonuna ilişkin turizm verilerine göre turist sayısında artış yaşanırken, otel doluluk oranları beklentilerin altında kaldı.

Kültürel destinasyonlara ilgi arttı

Bu sene yaz sezonu, turizm sektörüne hem fırsatlar hem de zorluklar sundu. Genel turist sayısında artış gözlemlense de Akdeniz kıyılarında otel doluluk oranları beklenenin altında kaldı. Buna rağmen, büyük şehirlerde ve kültürel destinasyonlarda ziyaretçi yoğunluğu devam etti.

Avrupa ve Rusya’dan gelen turist sayısı arttı

2024 yazında Türkiye'ye gelen turist sayısında, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında artış gözlendi. 2023 yılına kıyasla yüzde 12'lik bir artış yaşandı, özellikle Avrupa ve Rusya'dan gelen turistlerin ilgisi yüksekti.

İstanbul turist sayısında, Kapadokya popülerlikte öne çıktı

İstanbul ve Antalya, en çok turist ağırlayan şehirler arasında yer alırken, Kapadokya gibi kültürel miras alanları da yaz sezonunda popülerliğini artırdı.

Türkiye en çok tercih edilen destinasyon oldu

Türkiye'nin yaz dönemindeki uçuş trafiğinde de önemli bir artış kaydedildi. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye direkt uçuşlarda artan talep, Türkiye'yi Akdeniz'deki en popüler destinasyonlardan biri haline getirdi. İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı, uluslararası yolcu sayısında önemli yükselişler yaşadı.

Gözde tatil bölgelerinde oteller boş kaldı

Antalya ve Bodrum gibi popüler sahil beldelerinde otel doluluk oranları geçen yıla göre düşüş yaşadı. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otellerin doluluk oranı, 2024 yazında yüzde 65 seviyesinde kaldı. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında değişen ekonomik koşullar ve daha uygun fiyatlı konaklama alternatiflerinin tercih edilmesi yer alıyor.

Bilet Dükkanı verilerine göre, 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre uçak biletlerinde yüzde 12, otobüs biletlerinde yüzde 15, otel rezervasyonlarında ise yüzde 45 artış kaydedildi.

Türkiye yalnız seyahati tercih etti

2024 yazında seyahat edenlerin yüzde 70'i tek başına seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 20'si çift olarak seyahat etmeyi tercih etti. Aileleriyle seyahat edenlerin oranı ise yüzde 10 oldu. En çok uçak bileti araması yapılan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon oldu.