Turizmin 9 yılda 500 bin yatağa ihtiyacı var

İSTANBUL/EKONOMİ

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye turizminde yabancı yatırımların payının yüzde 5 olduğuna dikkat çekerek, yabancı markaların yalnızca işletmeci olduğunu, otelin sahibi olmadığını belirtti. Turizm Yatırım Forumu (TIF 2024)’nun tanıtım toplantısında konuşan Narin, Türkiye’nin küresel turizmdeki yükseliş trendinden payını artırarak faydalanması için önümüzdeki 9 yılda 500 bin ilave yatak yatırımına ihtiyacı olduğunu kaydederek, bunun için yaklaşık 70-75 milyar dolarlık bir yatırım gerektiğinin altını çizdi. Narin, bu yatırımlar yapıldığı takdirde turizm gelirlerinin 2033 yılında toplamda 1,2 trilyon doları bulacağını kaydetti. Narin, Türkiye’de 1980-2024 yılları arasında 150 milyar dolar turizm yatırımı yapıldığını, bu yıllar arasında toplamda 730 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini açıkladı. Yabancı yatırımcıların, yabancı markaların olmadığı ülkelere gelmediğine dikkat çeken Narin, Türkiye’de son 10 yılda yabancı zincirlerin akına uğradığını, yakında yabancı yatırımcıların da geleceğini açıkladı.

“Geliri artırmak için yeni yatırıma ihtiyaç var”

Türkiye’nin yatak kapasitesinin fazla olduğunu tartışmasına dikkat çeken Türkiye’nin 2 milyonun üzerinde yatak kapasitesi olduğunu söyleyerek, “Rakiplerimiz İtalya, 5,2 milyon, Fransa’da İspanya’da 3,7 milyon yatak kapasitesi var. Gidecek yolumuz var. Doymuş bir pazar olan Avrupa’da Türkiye, doygunluğa ulaşmamış en önemli destinasyonlardan biri. Dolayısıyla, Türkiye’nin rekabetçiliğini daha da güçlendirebilmesi, turist başı gelirini yükseltmesi için yeni yatırımlara ihtiyacı var. Turizmde üçüncü devreye geçilmesi için yatırım atağı gerek. Turizm yatırımlarının planlamalarının iki yıl önceden yapılır. 2026’nın planlarının yapıldığını dönemdeyiz. Yatırım atağını yapabilirsek, Suudi Arabistan, BAE gibi yeni rakiplerimizin önünde koşmaya devam ederiz” diye konuştu.

TTYD Başkan Yardımcısı Ali Güreli ise Türkiye’de yabancıların işletmeci olduğunu, yatırımcı olmadığına dikkat çekerek, “Tam da bu noktada TIF 2024 Türkiye’nin turizm sektöründeki vizyonunu, küresel iş ortaklarına ve yatırımcılara tanıtmak için ideal bir platform. Türkiye’nin potansiyelini göstermek ve yabancı yatırımcıları çekmek için düzenliyoruz” dedi.

Türkiye turizmi için çok önemli fırsatlar sunuyor

Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum – TIF) Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl 4. kez “Destination Future Türkiye” temasıyla küresel turizm yatırımcılarını 26-27 Kasım’da bir araya getirecek. Forum, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı’ndan, Türkiye’ye henüz yatırım yapmamış konaklama gruplarına, Otelcilik sektörüne veri ve analiz hizmetleri sunan STR’nin Kıdem li Direktörü Thomas Emanuel’den Avrupa’nın ilk uzay turizmi şirketini kurmuş Kemel Kharbachi’ye kadar turizmin kilit faktörlerini bir araya getiriyor.