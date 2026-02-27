Türk ajansları TikTok Live pazarında bölgesel büyüme arayışında

  1. Ekonomim
Canlı yayıncılık pazarı artık yalnızca yerel rekabetle sınırlı değil. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde TikTok Live yatırımları hız kazanırken, ajanslar da bölgesel ölçeklenme planlarını gündeme alıyor.

Küresel pazarda TikTok’un canlı yayın kullanıcı tabanının son iki yılda güçlü bir büyüme sergilediği görülüyor. Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında canlı yayın izleme süreleri, klasik kısa video izleme sürelerine kıyasla daha hızlı artıyor.

Bu tablo, Türkiye merkezli ajanslar için de yeni fırsat alanları yaratıyor.

Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında iş birlikleri hedeflediğini açıklayan ajanslar arasında yer alan Play Studio'nun yetkilileri, “Yayıncılarımızın sadece Türkiye’de değil, farklı pazarlarda da izleyici oluşturabilmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Sektör temsilcilerine göre, Türkiye’nin genç nüfus yapısı ve içerik üretim tecrübesi, bölgesel canlı yayın pazarında rekabet avantajı yaratabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Özellikle Arapça ve İngilizce yayın yapan Türk yayıncıların sayısındaki artış, sınır ötesi izleyici kitlesine erişimi kolaylaştırıyor. Canlı yayın pazarında dil çeşitliliği, izleyici büyümesinde en kritik faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında ise ajansların uluslararası açılımı, döviz bazlı gelir potansiyelini de beraberinde getiriyor. Platform ödemelerinin büyük bölümünün dolar bazlı yapılması, bölgesel faaliyet gösteren ajanslar için kur riskine karşı doğal bir denge unsuru oluşturuyor.

Uzmanlara göre Türkiye merkezli ajansların bölgesel büyümesi, içerik üreticisi ekonomisinin ihracat kalemleri arasına yeni bir dijital hizmet alanı eklenmesi anlamına da geliyor.

Canlı yayıncılık, giderek daha fazla ülke için dijital ekonominin görünmez ama hızla büyüyen sektörlerinden biri haline geliyor.

