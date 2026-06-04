Türk Altın İşletmeleri'nden vergi avantajı açıklaması

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) 4 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranının 2027 yılından itibaren yüzde 25 ten yüzde 12,5'e düşürülmesine İlişkin yasal düzenleme hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre şirket faaliyetleri, sanayi sicil belgesi kapsamında yürütülen üretim faaliyetlerinden oluşmakta olup, Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi oranı yüzde 25 olarak uygulanmaktaydı. 04.06.2026 tarihli ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilmiş olup, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenleme, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara uygulanacak olup, şirketin efektif vergi yükü ve net kârlılığı üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.