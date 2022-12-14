Türk-Amerikan işbirliğinin yıldızları ödüllerine kavuştu

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere düzenlenen ödül programında bu yıl 9 ayrı kategori altında toplam 11 başlıkta verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen Am- Cham “I Am ChamPion” Ödülleri’nde 2022’nin kazananları sahiplerini buldu.

“I Am ChamPion” gala ve ödül töreni, AmCham tarafından 12 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-ABD İş Zirvesi” sonrasında gerçekleşti. Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye-ABD İş Zirvesi” nde Türk ve Amerikan iş dünyası ve kamu temsilcilerinin önceliklendirdiği Dijital Ekonomi, Sürdürülebilirlik ve Enerji başlıkları üç ayrı oturumda detaylı şekilde ele alındı. TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın katıldığı toplantıya TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise etkinliğe bir video mesaj gönderdi. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’in ve İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh’in de yer aldığı ödül törenine kamu, STK ve iş dünyasından önde gelen isimler katıldı.

Turnaoğlu: Hedef Türkiye’yi küresel pazarlara taşımak

Türkiye-ABD arasındaki geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını belirten AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 120 ABD merkezli şirketi temsil eden Am-Cham Türkiye/ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) 2004 yılından bu yana yana faaliyet gösteriyor. Üyelerinin ticari faaliyetleri çerçevesinde 100 bin kişilik istihdam yaratan AmCham Türkiye, ABD’li yatırımcılarının Türkiye pazarı ile ilgili bilgi aldıkları güvenilir bir kuruluş olmanın yanı sıra ABD Büyükelçiliği’nin de ülkemizdeki güçlü partnerlerinden biri konumunda.” Yılın ilk 10 aylık dönemde 12 milyar doları ABD’den ithalat, 16 milyar doları ise ABD’ye ihracat olmak üzere ikili ticaret hacminin yüzde 28’lik bir artışla 28 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Tankut Turnaoğlu, AmCham Türkiye’nin ‘Türkiye’yi küresel pazarlara taşıyan bir güç olmak’ hedefine ulaşmaya yönelik öncelikleri ise “Ülkemizdeki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korurken yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak; Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi olmasını desteklemek; KOBİ’lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak; dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik programlarının entegrasyonunu aktif olarak desteklemek” olarak sıraladı. Turnaoğlu, “AmCham Türkiye olarak, ‘Bölgesel Merkez Olma, Dijital Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik’ alanlarına odaklanmayı bundan sonra da sürdürürken, üyemiz konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Jüri başkanlığını Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın yaptığı ve yönetim kurulu başkanımız Hakan Güldağ’ın aralarında bulunduğu jüri şu isimlerden oluştu: TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Kale Grup Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Alper, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Heather Byrnes, Türkiye Fulbright Komisyonu Genel Direktörü Prof. Ersel Aydınlı ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen.

Ödüllerin teknik komite üyeleri ise şöyle: TÜBİTAK TÜSSİDE, Başuzman Araştırmacı Sertaç Yerlikaya, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvık, KAGİ- DER Genel Sekreteri Yeşim Müftüler Seviğ, TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurt Dışı Ofisler Birim Müdürü Yasemin Esenlik ve ABD Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Eli Lovely.

OKTAY: MEVCUT İŞBİRLİĞİ DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÖLGEYE YAYILMALI

Etkinliğe video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkat çekerek, “ Ticari ilişkilerimiz, 31,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine doğru ilerliyoruz. Kazan kazan anlayışıyla çalışmalarını sürdüren AmCham’e teşekkür ediyorum” dedi. Mevcut ticaret ve yatırımların, ürün çeşitliliğini artırarak dengeli bir şekilde bölgeye de yayılması gerektiğini söyleyen Oktay, ABD markaları, Türkiye’yi, üretim, ihracat ve ticaret için merkez olarak konumlamalı. Türkiye markası da ABD pazarında bilinirliğini artırmalı” dedi.

DAĞLIOĞLU: 10,3 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise konuşmasında, Türkiye'ye ilk 10 ayda yaklaşık 10,3 milyar dolarlık bir uluslararası doğrudan yatırım girişi olduğunu belirterek, "Bu rakamların tüm dünyada daralmakta olan uluslararası doğrudan yatırım[Mh1] rakamlarına rağmen ülkemiz için iyi bir performans olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. Amerikan şirketlerinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki rolüne de dikkat çeken Dağlıoğlu, “Hem ekosistemde dijital dönüşümü sağlayan oyuncuları ülkemizde bulunduruyorlar hem de Türkiye'nin teknoloji girişimlerinde yatırımcı olarak yer alıyorlar. Amerikan şirketleri ayrıca sürdürülebilirlik çalışmalarında öncü bir rol üstleniyor. Yatırım Ofisi olarak ülkemizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak önceliğimiz, AmCham üyesi şirketlerle bu alandaki yatırım projelerinde işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Flake: Ticari bağlarımız daha da güçlenecek

Gala Gecesinde konuşan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake, Amerikan şirketlerinin Türkiye ekonomisine sundukları ekonomik katkılarının yanı sıra önemli sosyal faydaları olduğunu da söyledi. “Bu faydaların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla İstanbul'da bulunmak benim için büyük bir ayrıcalık” diye konuşan Flake, Türkiye ile ABD arasında uzun zamandır süregelen ticari ilişkilerin, iki ülke arasındaki ortaklığın en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Flake, “Ticaret ve yatırım bağlarımız daha da güçlenerek ABD ile Türkiye'nin müşterek refah ve gelişimine yönelik çabaların devamını sağlıyor” dedi.

AmCham Ödülleri’ne rekor başvuru

“GREAT” ülke markası kampanyası ile örnek bir başarı hikâyesi yazan İngiltere son olarak destinasyonların rekabet üstünlüğü kazanmasını sağlamak adına girişimlere başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2021 yılı Mart ayında Devlet Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından “Visit England” danışma kurulu başkanı Nick de Bois görevlendirilmiş ve kendisinden konuyu araştırması ve bir rapor hazırlaması istenmiştir. Bu yazıyı hazırlarken söz konusu raporu inceledim ve bir kez daha ülke ve destinasyonların markalaşması adına gösterilen gayrete gıpta ettim ve yeni yüzyılda benzeri girişimlerin benim ülkemde de olmasını yürekten diledim.

Gecede, AmCham Ödülleri Jüri Başkanı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a (ortada) Onur Ödülü takdim edildi. Özilhan’a ödülünü AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ile EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ verdi.