Türk ayakkabı sektöründen 2 milyar dolarlık ihracat hedefi

Küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonelleri, derneğin ev sahipliğinde düzenlenen ve sektörün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan 7. Dünya Ayakkabı Kongresi için İstanbul’da bir araya geldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kongrede yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün her yıl daha da ileriye gittiğini, bunun bir tesadüf olmadığını belirterek, "Türk ayakkabı sektörü dünyada önemli bir pazar payına sahip. Yetenekli tasarımcılarımızla, meslek liselerimizle, kalifiye çalışanlarımızla sektörün rekabet gücünü daha da artırıyoruz. Bu gücü Anadolu’da yatırım için sunulan fırsatlarla daha da geliştirebiliriz. Öte yandan Türkiye’nin zengin yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki süreçte karbon ayak izi başta olmak üzere birçok konuda ayakkabı sektörüne avantajlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TASD Başkanı Berke İçten de ayakkabı sektörünün halen 1,2 milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatını beş yılda 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, Türk ayakkabı endüstrisinin 2028’de 2 milyar dolarlık ihracat için koşuyu bugünden başlattığını aktardı.

Türkiye'nin, 550 milyon çiftle Avrupa’nın birinci, dünyanın ise altıncı büyük ayakkabı üretim merkezi olduğunu bildiren İçten,"Üretimin yanı sıra tasarım gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. 10 ayda 330 milyon çift ayakkabı ihraç ederek ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladık. Aslında adet bazında çok daha fazla satış yapabilirdik. Ancak küresel talebin daralması ihracatımıza olumsuz yansıdı. Her şeye rağmen önümüzdeki iki ayı en iyi şekilde değerlendirip Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023’ü 1,2 milyar dolar düzeyinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İçten, küresel talepteki daralmanın ve müşteri kayıplarının hem üretime hem de istihdama olumsuz yansıdığının altını çizerek, konjonktürel birtakım zorluklar olsa da iyimserliklerini koruduklarını ve 2024’te ihracatta yeni bir ivme yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

"Sektörün yeşil dönüşüm, yeşil teknoloji ve çevreci anlayışıyla örnek olması gerekiyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ayakkabının, gıdadan sonra en önemli ihtiyaç maddelerinden biri olduğunun altını çizdi. Ayakkabının aynı zamanda ihtiyaç ile estetiği buluşturan ender sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: "21. yüzyıla iklim değişikliği gibi büyük bir sorunla başladık. Küresel ayakkabı endüstrisi çok önemli bir dönüm noktasında. Bu süreçte ayakkabı sektörünün yeşil dönüşüm, yeşil teknoloji ve çevreci anlayışıyla örnek olması gerekiyor. Geleceği yeniden şekillendirmeyi konuşurken, sürdürülebilir bir ayakkabı sanayinin dünyamızı yaşanılabilir bir yer kılacağını vurgulamak isterim. İnsanoğlunun yeryüzünde binlerce yıl daha ayakkabı ile dolaşabilmesinin yolu karbon ayak izinin azaltılmasından geçiyor. Bunun için de hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Dünya Ayakkabı Kongresi katılımcılarının bu sorumluluk anlayışı ile burada olduklarına inanıyorum."

İstanbul Dünya Ayakkabı Kongresi için ideal bir yer

Avrupa Ayakkabı Konfederasyonu (CEC) Başkanı Luis Onofre de farklı kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin kavşak noktası olan İstanbul’un Dünya Ayakkabı Kongresi için ideal bir yer olduğunu ifade etti.

Ayakkabı endüstrisinin ekonomik büyümede yenilikçilikte ve istihdamda çok önemli bir rol oynadığını aktaran Onofre, Dünya Ayakkabı Kongresi'nin de sektörün geleceğini şekillendirecek bilgi, fikir ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bir platform olma özelliği taşıdığını bildirdi.​​​​​​​