Türk balı, 4 ayda 12 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağladı!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yıl 37 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Bal ihracatının geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 943 ton karşılığı 11 milyon 334 bin 837 dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kalyoncu, "Türkiye'den bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 455 ton karşılığı 12 milyon 72 bin 695 dolarlık bal dış satımı yapıldı. Böylece ülkemizden yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 7 arttı." dedi.

ABD ilk sırada yer aldı

Kalyoncu, Türkiye'nin bal ihracatında 4 milyon 593 bin 45 dolarla ABD'nin ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "ABD'yi 2 milyon 653 bin 966 dolarla Almanya, 929 bin 584 dolarla da Birleşik Krallık takip etti." diye konuştu.

İhracatı ve ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarına işaret eden Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Bangladeş, Polonya, Yemen, Kongo ve İzlanda'ya bu yıl bal satıldığını vurguladı. Kalyoncu, iyi bir başlangıç yapılan bal ihracatının ilerleyen aylarda artacağını sözlerine ekledi.