  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türk balı, 4 ayda 12 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağladı!
Takip Et

Türk balı, 4 ayda 12 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağladı!

Türkiye'den 2025 ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 7 artarak 12 milyon 72 bin 695 dolara ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk balı, 4 ayda 12 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağladı!
Takip Et

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yıl 37 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Bal ihracatının geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 943 ton karşılığı 11 milyon 334 bin 837 dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kalyoncu, "Türkiye'den bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 455 ton karşılığı 12 milyon 72 bin 695 dolarlık bal dış satımı yapıldı. Böylece ülkemizden yapılan bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 7 arttı." dedi.

ABD ilk sırada yer aldı

Kalyoncu, Türkiye'nin bal ihracatında 4 milyon 593 bin 45 dolarla ABD'nin ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "ABD'yi 2 milyon 653 bin 966 dolarla Almanya, 929 bin 584 dolarla da Birleşik Krallık takip etti." diye konuştu.

İhracatı ve ülke çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarına işaret eden Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Bangladeş, Polonya, Yemen, Kongo ve İzlanda'ya bu yıl bal satıldığını vurguladı. Kalyoncu, iyi bir başlangıç yapılan bal ihracatının ilerleyen aylarda artacağını sözlerine ekledi.

Marmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecekMarmarabirlik fiyat farklarını 30 Mayıs’ta ödeyecekŞirket Haberleri

 

Ağrı'nın verimli ovalarında yoğun mesaiAğrı'nın verimli ovalarında yoğun mesaiEkonomi

 

Ekonomi
Prof. Dr. Fatih Konukcu: Dünyada tarım topraklarındaki tahribat hızla artıyor
Prof. Dr. Fatih Konukcu: Dünyada tarım topraklarındaki tahribat hızla artıyor
Yumurta fiyatlarında marketlere sert eleştiri! YUMBİR: Düşüşte yavaş kalıyorlar
YUMBİR: Yumurta fiyatında zamda hızlı, düşüşte yavaş kalıyorlar
Ağrı'nın verimli ovalarında yoğun mesai
Ağrı'nın verimli ovalarında yoğun mesai
Uzmanlar, TCMB Enflasyon Raporu'nu nasıl yorumladı?
Uzmanlar, TCMB Enflasyon Raporu'nu nasıl yorumladı?
THK, 8 yangın söndürme uçağı satışa çıkardı!
THK, 8 yangın söndürme uçağı satışa çıkardı!
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt
TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt