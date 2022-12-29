Türk bankaları kâr payı dağıtmak istiyor

Rekor kârlar açıklayan Türk bankaları kar dağıtımı yapma taleplerini BDDK’ya iletti, kurum değerlendiriyor.



Reuters’ın haberine göre; Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türk bankaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, bu yıl kar dağıtımı yapmak istediklerini iletti, kurum bu isteği değerlendiriyor.

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, bankaların bu yılki karından dağıtım yapmak istediklerini belirterek, bankaların bununla ilgili taleplerini BDDK’ya ilettiğini ve görüştüklerini söyledi. BDDK bankaların kar dağıtımı ile ilgili her yıl tavsiye kararı alırken, son yıllarda ise karın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyordu. BDDK konu ile ilgili bir yorum yapmadı.