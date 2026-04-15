Türk bankalarına Fitch ayarı: Yabancı sermayeli 9 Türk bankasının notuna revize

Fitch Ratings, yabancı sermayeli dokuz Türk bankasının uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu görünümlerini “pozitif”ten “durağan”a revize etti ve notlarını ‘BB-’ seviyesinde teyit etti. Bankaların hissedar destek notları da ‘BB-’ olarak korundu.

Revizyona konu bankalar arasında Denizbank A.Ş., ING Bank A.Ş., QNB Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ve Burgan Bank A.Ş. yer aldı.

Savaşın uzaması ekonomik riskleri büyütebilir

Karar, Türkiye’nin ‘BB-’ seviyesindeki kredi notu görünümünün 10 Nisan 2026’da “durağan”a çekilmesinin ardından geldi. Fitch, İran savaşı sonrası uluslararası rezervlerdeki belirgin düşüşe dikkat çekerken, çatışmanın uzaması halinde dış finansman ve enflasyon üzerindeki baskının artabileceğini belirtti.

Kurum, Denizbank, ING Bank, QNB Bank ve TEB için mali kapasite güç notlarını teyit etti.

Fitch ayrıca yüksek seviyesini koruyan TL faizleri ve enflasyonun faaliyet koşulları ile kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu, bunun varlık kalitesini zayıflattığını belirtti. Buna karşın bankacılık sektörünün, sınırlı düzeydeki varlık kalitesi bozulmalarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.