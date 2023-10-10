Türk bayraklı gemiler için 'güvenlik' kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini 3'e çıkardı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkartılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifaderilene yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "İsrail ve Filistin'de son zamanlarda yaşanan iç karışıklıklar ve güncel gelişmeler dikkate alınarak, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereği Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla İsrail ve Filistin limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle 3 (Üç)'e çıkartılmış olduğu bildirilmektedir."