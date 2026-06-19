Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine zam
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan geçiş ücreti, 1 Temmuz 2026'dan itibaren net ton başına 6,70 dolara yükseltilecek. Geçiş ücreti böylece yüzde 15 zamlanmış olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden tahsil edilen geçiş ücretlerinin zamlanacağını açıkladı.
Buna göre, net ton başına alınan ücret 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 6,70 dolar olarak uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle Türk Boğazları'ndan geçişlerde alınan ücret yaklaşık yüzde 15 artmış olacak.
Uraloğlu, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 döneminde Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edilecek gelirin yaklaşık 254 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.