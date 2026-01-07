Türk çayı ihracatı 2025’te yüzde 38 artışla 34,8 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin çay ihracatında 2025 yılı verileri dikkat çekici bir büyümeyi ortaya koydu. Belçika’ya yapılan çay ihracatı önceki yıla göre miktarda yüzde 37, değerde ise yüzde 49 artış gösterdi.

Belçika, Türk çayının en büyük pazarı oldu

Geçen yıl Belçika’ya 2 bin 458 ton çay ihraç edilerek 12 milyon 657 bin 23 dolar gelir elde edildi. Önceki yıl ise 1.797 ton çay karşılığında 8 milyon 503 bin 366 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Belçika, Türk çayının en büyük alıcısı konumuna yükseldi.

Belçika’yı, 5 milyon 826 bin 890 dolar ile Birleşik Krallık ve 2 milyon 564 bin 537 dolar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip etti.

Türkiye, geçen yıl ayrıca önceki yıla kıyasla 15 yeni ülkeye daha çay ihraç ederek pazar çeşitliliğini artırdı. Bu gelişme, Türk çayının küresel pazarda giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve ihracatçıların yeni pazarlara açılma stratejilerinin sonuç verdiğini ortaya koydu.