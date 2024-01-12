Türk çayına en çok rağbet Belçika'dan: 8 milyon dolarlık satış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayı, geçen yıl 120 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Önceki sene 22 milyon 808 bin 351 dolar olarak kayıtlara geçen Türk çayı ihracatı, 2023'te yüzde 11 artarak 25 milyon 388 bin 621 dolara ulaştı.

Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi.

Belçika'ya geçen yıl 8 milyon 189 bin 149 dolarlık Türk çayı satıldı. Bu ülkeye çay ihracatından sağlanan gelir, 4 milyon 168 bin 419 dolar kazanılan 2022'ye göre yüzde 96 arttı.

Belçika'yı 3 milyon 231 bin 926 dolarla Birleşik Krallık, 2 milyon 780 bin 540 dolarla ABD takip etti.

Türkiye, geçen yıldan farklı olarak Polonya, Slovakya, Dubai, Brezilya, Antigua ve Bermuda, Gabon, Sao Tome ve Principe, Uruguay, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Letonya, Ruanda ve Zambiya'ya da çay sattı.

"İhracatımızın ve üretimimizin katlanarak artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayında ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda proje yürüttüklerini belirten Gürdoğan, 20 firmayla potansiyel ülkelere düzenleyecekleri ticaret heyetleri programlarının yanında Ticaret Bakanlığınca onaylanan Turquality Projesi kapsamında yurt dışı pazarlardaki fuarlarda reklam, tadım etkinlikleri organize ederek ihracatı daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Gürdoğan, şunları kaydetti:

"20-26 Ocak 2024'te Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projemizde yer alan firmalarımızla yeni üretim tekniklerinin incelenmesi, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi amacıyla Japonya'ya teknik inceleme programı düzenleyeceğiz. Bu da çay ihracatında Japonya ile ülkemiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."

Çay ihracatından 2024 yılı için beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu yıl hem çay üretimde hem de ihracatında çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. İhracatımızın ve üretimimizin katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.