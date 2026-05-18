Türk çeliği ile demir ve demir dışı metalleri Avrupa’da güç kazandı

ADMİB tarafında da her iki sektörde güçlü büyüme görülürken, özellikle çelik ihracatındaki yüzde 60’ı aşan artış dikkat çekti. Avrupa’daki talep toparlanması ve Ukrayna başta olmak üzere yakın pazarlarda artan hareketlilik, sektör ihracatına ivme kazandırdı. Türkiye’nin nisan ayı ihracatı yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı 2025 yılının eş değer dönemine göre yüzde 26,1 artışla 1,4 milyar dolar, çelik sektörü ihracatı ise yüzde 10,6 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu iki sektör birlikte değerlendirildiğinde, 2,8 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 12,6’sını oluşturdu. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) nisan ayı performansına bakıldığında; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 23,7 artışla 77 milyon dolar, çelik ihracatı ise yüzde 60,7 artışla 234 milyon dolar oldu.

Almanya ilk sırada, Ukrayna dikkat çekti

Nisan ayında Türkiye geneli demir çelik ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla İtalya, Birleşik Krallık, Romanya ve ABD izledi. İlk 10 pazar içinde en fazla artışlar yüzde 58 ile Birleşik Krallık, yüzde 54 ile Romanya, yüzde 51 ile Ukrayna’ya yapılan ihracatta kaydedildi. ADMİB’in nisan ayı ihracatında ilk sırada Ukrayna yer aldı. Bu ülkeyi Romanya, Mısır, Fas ve Birleşik Krallık takip etti. ADMİB’in ihracatında ise en dikkat çekici artışlar yüzde 1705 ile Bosna Hersek, yüzde 784 ile Ukrayna, yüzde 344 ile Romanya, yüzde 281 ile Fas ve yüzde 269 ile Birleşik Krallık’a yapılan ihracatta görüldü.

Bölgesel çeşitlenme stratejisi

Nisan ayı verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Rahmi İncetan, Avrupa pazarında talebin yeniden canlanmaya başladığını, Ukrayna başta olmak üzere yakın coğrafyalarda Türk üreticisine yönelik ilginin arttığını ifade etti. Elde edilen büyümenin yılın geri kalanında da korunmasının öncelikli hedefl eri olduğunu vurgulayan İncetan, şunları söyledi: “Birliğimiz özelinde özellikle Ukrayna, Romanya, Fas ve Birleşik Krallık pazarlarında kaydedilen güçlü artışlar, bölgesel çeşitlenme stratejimizin karşılık bulduğunu gösteriyor. Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecine yönelik beklentiler ve Avrupa’daki tedarik arayışı sektörümüz açısından önemli fırsatlar oluşturuyor. Bizim hedefimiz yalnızca dönemsel artışlar değil, ihracatta yakalanan büyümeyi yıl sonuna kadar kalıcı hale getirmek. Bu doğrultuda katma değerli üretime, yeni pazarlara ve rekabetçiliği güçlendirecek adımlara odaklanmayı sürdüreceğiz.”