Türk dizi sektörü dünya çapında rekor kırdı! 1 milyar izleyiciye ulaştı

Türk dizi sektörü, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez 500 milyon dolarlık ihracat geliri elde eden sektör, 2024'te 150'yi aşkın ülkeye 300'den fazla dizi ihraç etti. Ayrıca, Türk dizileri son dört yıl içinde, gösterildikleri ülkelerde 184 hafta boyunca en iyi 10 içerik arasında yer almayı başardı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştılar

Orta Doğu, Latin Amerika, ABD, Avustralya ve Avrupa gibi geniş bir coğrafyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Türk dizileri, dünya çapında 1 milyar tekil izleyici tarafından izlendiği tahmin ediliyor.

Netflix verileri açıklandı

Geçen yıl 300'den fazla yerli yapımın ihraç edilmesiyle Türk dizi sektörü, 500 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. Bu başarı, Türk dizilerinin sadece televizyon ekranlarında değil, dijital platformlarda da büyük ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Netflix'in verilerine göre, 2021'den bu yana 47 Türk yapımı, haftalık Global Top 10 listelerinde yer aldı. Türk dizileri, 92 farklı ülkede en çok izlenen içerikler arasında bulunurken, izleyici ilgisi sayesinde dört yıl içinde 184 hafta boyunca ülkelerin en popüler 10 içeriği arasında yer aldı.