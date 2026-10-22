Türk enerji şirketi Azerbaycanlı iş insanına satıldı: 8 gemi de devredildi

Malta merkezli Alkagesta, denizcilik sektörüne yönelik yakıt tedarikinde faaliyet gösteren Energy Petrol’ü satın almak için anlaşmaya vardı. İşlem kapsamında şirketin sekiz gemiden oluşan yakıt ikmal filosu da Alkagesta’nın bünyesine geçecek. Azerbaycanlı iş insanı Orkhan Rustamov’un kurucu CEO’su olduğu Alkagesta, bu satın almayla birlikte yakıt ticaretinin yanı sıra deniz yoluyla doğrudan dağıtım alanındaki faaliyetlerini de genişletmeyi amaçlıyor.

Satın alma işlemi Türkiye’deki ilgili rekabet denetim kurumunun onayından geçti. Anlaşmanın mali koşulları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Alkagesta ilk kez kendi gemilerine sahip olacak

Bugüne kadar denizcilik yakıtı faaliyetlerinde ağırlıklı olarak başka armatörlerden gemi kiralayan Alkagesta, satın almayla birlikte kendi filosuna kavuşacak. Şirketin yatırım ve varlık yönetimi direktörü Asad Huseynov, işlemin ardından küresel petrol ürünleri depolama kapasitesinin yaklaşık 728 bin metreküpe ulaşacağını belirtti.

Huseynov, satın almanın ilerleyen dönemde daha büyük gemilerin filoya katılması açısından da önemli bir adım oluşturabileceğini ifade etti. Şirketin gelecekte terminaller ve diğer altyapı varlıklarına yatırım yapma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

Energy Petrol faaliyetlerine bağımsız devam edecek

Satış anlaşmasına rağmen Energy Petrol’ün faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürmesi planlanıyor. Alkagesta’nın mevcut büyüme stratejisi, yalnızca petrol ürünlerinin ticaretini yapmakla sınırlı kalmıyor. Şirket, dağıtım ve lojistik kapasitesini artırarak tedarik zincirinde daha fazla aşamada yer almayı hedefliyor. Sekiz gemilik filonun satın alınması da bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Türkiye denizcilik yakıtı pazarında yüzde 40 pay

Alkagesta, Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan ve Romanya’daki Karadeniz limanlarında da petrol ürünleri ticareti yürütüyor. Şirketin Singapur’daki denizcilik yakıtı operasyonlarını büyütme hedefi de bulunuyor. Alkagesta, Türkiye’de yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton büyüklüğündeki denizcilik yakıtı pazarının yüzde 40’ına, Malta pazarının ise yüzde 75’ine yakıt sağlıyor. Türkiye pazarındaki diğer önemli oyuncular arasında Petrol Ofisi ve Azerbaycan merkezli SOCAR da yer alıyor.

Satın almanın, Alkagesta’nın denizcilik yakıtı tedarikinde lojistik kapasitesini artırması ve Akdeniz pazarındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.