Türk Eximbank, 2025’in ilk yarısında ihracata 25,4 milyar dolar destek verdi

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatına 12,5 milyar ABD doları kredi, 12,9 milyar ABD doları sigorta olmak üzere toplam 25,4 milyar ABD doları tutarında destek sağladı.

2025 yılı ilk altı ayına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Yılın ilk yarısı, jeopolitik gelişmelerin ve ABD tarifelerinin etkisiyle artan ticari belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönem olmuştur. Türkiye açısından ise enflasyonla mücadelede kayda değer ilerlemelerin sağlandığı bir geçiş dönemi olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yılın ilk çeyreğinde küresel ticaretteki güçlü artışla birlikte, mal ihracatımız yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4’ün üzerinde büyüme kaydetmiştir. Hizmet ihracatıyla birlikte toplam ihracatımız yılın ilk yarısında 183 milyar ABD dolarına ulaşarak güçlü bir performans sergilemiştir.

"İhracatçılara uygun maliyetli, uzun vadeli finansman"

2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre destek tutarımız yüzde 14 artmıştır. İhracatçılarımıza uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla yılın ilk yarısında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 5,2 milyar ABD doları fon sağladık, bu tutarın 1,1 milyar ABD doları sürdürülebilirlik temalı kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, Bankamız tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak euro, ABD doları, Çin yuanı para birimleri cinsinden toplam 1 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak sağladık. Sağladığımız fon yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ’lere özel finansman desteği sağlanması ve kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılmaktadır.

Faizsiz bankacılık alanındaki çalışmalarımıza hız vererek, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun murabaha ve eser (istisna) finansmanı ürünlerini devreye aldık. Mevcut finansman ve alacak sigortası ürünlerimizi Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile uyumlu hale getirdik. İhracatçılarımızın ve katılım bankalarının talebi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı İhracat Destek Finansmanı Programı’nı uygulamaya alarak katılım bankaları aracılığıyla kullandırmaya başladık.

"Alternatif teminatlarla kredi kullandırımı"

İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini azaltmak amacıyla sürdürdüğümüz önemli bir faaliyetimiz olan alternatif teminatlarla kredi kullandırımını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımız banka teminat mektubu yanı sıra İGE A.Ş. kefaleti, gerçek veya tüzel kişi kefaleti, menkul kıymet rehni ve ipotek teminatları ile Bankamızdan kredi kullanabilmektedir.

"İhracatçılarımıza yurt içi vadeli alacaklarını sigortalama imkanı"

Bankamızın diğer önemli faaliyeti olan alacak sigortasında ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda birçok yenilik yaptık. Alıcı limit tahsis süreçlerimizi hızlandırdık ve süresiz alıcı limit uygulamasını başlattık. Böylece ihracatçılarımızın ihtiyacına uygun alıcı limitlerine kısa sürede, kesintisiz olarak erişimine imkân tanıyoruz. İhracatçılarımızın yurt dışı satışları yanı sıra yurt içi vadeli mal ve hizmet satışlarını da güvence altına almak üzere sunduğumuz Kısa Vadeli Yurtiçi Alacak Sigortası ürünümüzün kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Alacak sigortası sektöründe yoğun olarak kullanılan modüler poliçe ve ciro bazlı poliçe yapısını uygulamaya aldık. Öte yandan daha çok ihracatçımıza ulaşmak amacıyla sigorta satış kanallarımızı çeşitlendirerek brokerler ve bankalar ile iş birlikleri kurmaya başladık.

Bankamız desteklerinden yararlanan ihracatçı sayısı 18 bin 552’ye ulaşırken bu firmalar içindeki KOBİ’lerin payı yüzde 83 olarak gerçekleşmiştir. İhracat desteklerinin tabana yayılması stratejimiz doğrultusunda ihracatçı KOBİ’lerimize ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. KOBİ’lere özel bankamız kaynaklı, azami 720 gün vadeli döviz kredilerinde yüzde 0.50, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 0.75 oranında faiz indirimi imkanı bulunmaktadır. İhracatçılarımızın küresel rekabet ortamında daha güçlü bir şekilde yer almaları ve ihracatlarını artırmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.