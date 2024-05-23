Türk Eximbank, 728 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 559.7 milyon Euro ve 120 milyon dolar olmak üzere toplam 728 milyon dolar tutarında kaynak temin etti.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik bağlantılı söz konusu sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü MUFG Bank Ltd. ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC üstlendi.