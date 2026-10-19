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Türk Eximbank, 8 milyar dolara kadar tahvil ihracı için düğmeye bastı

Türk Eximbank, yurt dışında 10 yıla kadar vadeli ve toplamda 8 milyar dolar veya farklı bir döviz cinsinden eşdeğeri tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğünü yetkilendirdi.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank, 8 milyar dolara kadar tahvil ihracı için düğmeye bastı
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Türk Eximbank, 8 milyar dolarlık tahvil ihracı süreci kapsamında Genel Müdürlüğünü yetkilendirdi.

Bankadan Kamuya Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, tahvil ihracı için 2 Ekim 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu'nda alanın karara istinaden azami toplam 8 milyar dolarlık tahvil ihracının gerekliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yekilendirildiği belirtildi.

Türk Eximbank’tan 10 yıl vadeli, 8 milyar dolarlık borçlanma yetkisi

Açıklamada, "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu, 02.10.2026 tarihli Kararı ile yurt dışında azami toplam 8 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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