Türk Eximbank, Dhaman ile bir reasürans anlaşması imzaladı

İmzaladığımız reasürans anlaşması sayesinde, Türk ve Dhaman üyesi ülkelerin firmalarının üçüncü ülkelerde birlikte üstleneceği projelere bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği sağlarken diğer kuruluş ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetler oranında reasürans sağlayacak.

Bu anlaşmayla birlikte Dhaman, Türk Eximbank'ın reasürans anlaşması imzaladığı 15. kuruluş oldu." denildi.