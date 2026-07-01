Türk Eximbank, Dhaman ile bir reasürans anlaşması imzaladı
Türk Eximbank, Dhaman ile bir reasürans anlaşması imzaladı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada "Türk Eximbank, çok taraflı Arap Yatırım ve Ticaret Kredi Garanti Kuruluşu Dhaman ile imzaladığı reasürans anlaşmasıyla uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
İmzaladığımız reasürans anlaşması sayesinde, Türk ve Dhaman üyesi ülkelerin firmalarının üçüncü ülkelerde birlikte üstleneceği projelere bir kuruluş tüm projeye yönelik sigorta desteği sağlarken diğer kuruluş ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmetler oranında reasürans sağlayacak.
Bu anlaşmayla birlikte Dhaman, Türk Eximbank'ın reasürans anlaşması imzaladığı 15. kuruluş oldu." denildi.