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Türk Eximbank Genel Müdürlüğü yeni binasına taşındı: Açıklama yapıldı

Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de özel sektöre ait eski genel müdürlük binasını tahliye ederek, yine aynı ilçede kamuya ait bir taşınmaza taşındığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank Genel Müdürlüğü yeni binasına taşındı: Açıklama yapıldı
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Türk Eximbank, bazı yazılı basın organlarında yer alan genel müdürlük hizmet binasının kira bedeline ilişkin haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eximbank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ve özel sektör mülkiyetinde bulunan eski genel müdürlük hizmet binasının tahliye edilmesine karar verilmiş ve yeni genel müdürlük binası yine İstanbul Ümraniye ilçesinde, kamu yararı gözetilerek bir kamu kurumuna yani devlete ait olan bir taşınmazdan kiralanmıştır. Genel Müdürlüğün yeni hizmet binası için özel sektöre herhangi bir kira ödemesi mevzubahis dahi değildir. Kira ödemeleri mülk sahibi olan bir kamu kurumuna yani devlete yapılmaktadır.

"Kamu mülkiyetindeki bina, en uygun kira maliyeti nedeniyle tercih edildi"

Kiralama sürecinde de bankamızın ihtiyaçlarına uygun diğer emsal binaların kiralama maliyetleri detaylı biçimde incelenmiş ve kamu mülkiyetinde olan halihazırda kullanılmakta olan binanın en uygun kira maliyeti nedeniyle tercih edilmesine karar verilmiştir. Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 1987 yılından bu yana ihracatçılarımıza kesintisiz finansman desteği sunmaktadır. Bankamız, yeni genel müdürlük binasında da bu misyonunu daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

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