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Türk Eximbank, iki İtalyan kuruluşla anlaşma imzaladı

Türk Eximbank, İtalya'da faaliyet gösteren Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ve Cassa depositi e prestiti (CDP) ile anlaşmalar gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank, iki İtalyan kuruluşla anlaşma imzaladı
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Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, ihracata katkısını artırmak amacıyla diğer ihracat kredi kuruluşlarının yanı sıra bölgesel ve çok uluslu finans kurumlarıyla benzer stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik müzakerelere devam ediyor.

Banka, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya İş Forumu'na katıldı. Burada, İtalya'nın resmi ihracat destek kuruluşu SACE ile kapsamlı bir reasürans anlaşması gerçekleştiren Türk Eximbank, ülkenin uluslararası kalkınmada işbirliği yapmaya yönelik finans kuruluşu CDP ile de mutabakat zaptı imzaladı.

SACE ile imzalanan reasürans anlaşmasıyla, iki ülke firmalarının ortaklaşa üçüncü ülkelerde üstleneceği proje ve işlemlere reasürans yapısı altında destek sağlanması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında, bir taraf tüm projeye sigorta; diğer taraf ise kendi ülkesinden gidecek mal ve hizmete yönelik reasürans sağlayacak. Anlaşmada öngörülen mekanizmanın, tek dokümantasyon ve ortak finansal koşullar vasıtasıyla daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlaması hedefleniyor.

CDP ile her iki kuruluşun misyonları doğrultusunda imzalanan mutabakat zaptıyla ise fonlama alanında işbirlikleri ve bu vesileyle oluşturulacak yeni kaynakların özel sektöre tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.

Her iki anlaşmanın, Türkiye ve İtalya arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerle ihracat ve ticaret hacmine olumlu katkı yapması bekleniyor.

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